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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إنشاء 330 مجمعا زراعيا بالريف يوفر للفلاح كل احتياجاته ويحسن معيشته

النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان

قال النائب محمد رشاد عثمان عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الأهداف القومية والوطنية الكبرى المعلقة بمبادرة حياة كريمة، متعددة ومتنوعة، بحكم ضخامة المشروع واتساعه ومئات المليارات التي رصدتها الدولة لإنجازه.

 

وأشار عثمان، في بيان له اليوم، بتخطيط الدولة عبر توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء 330 مجمعا زراعيا لصالح الفلاح، لتقديم خدمات زراعية ومتكاملة للفلاحين في القرى، ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى عيشة الفلاح.

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن إنشاء "مجمعات الخدمات" بالقرى يأتي اتساقا مع برنامج الحكومة بتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات.

 

وأضاف رشاد ، أن انشاء عشرات المجمعات الزراعية ضمن مبادرة حياة كريمة، سينعكس بالخير على الفلاح المصري، ويتيح له توفير كافة احتياجاته، كما أن المبادرة في حد ذاتها هدفها الارتقاء بالريف المصري وتحسين معيشة الملايين من سكانه.

 

وأفاد النائب أن المشروع القومى لتطوير القرى، يقوم في الأساس على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، والاستثمار في البشر وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية والتحتية، قائلا: تطوير الريف مشروع عملاق وغير مسبوق تشهده القرية المصرية.

فلاح الرئيس السيسي حياة كريمة مجلس الشيوخ برنامج الحكومة

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