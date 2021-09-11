أيندهوفن يواصل انتصاراته ويتصدر الدوري الهولندي

استعاد فريق أيندهوفن صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم سريعا؛ بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي وتغلب على مضيفه ألكمار 3 /صفر، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة.

واقتنص أياكس أمستردام الصدارة لبضعة ساعات بفوزه على مضيفه زفوله 2 /صفر، لكن أيندهوفن عاد سريعا لمكانته المفضلة.

وحقق فريق تفينتي انشيده فوزه الأول في الموسم الحالي وتغلب على ضيفه أوتريخت 1 /صفر في الوقت الذي اكتسح فيه كامبور ضيفه جو اهيد إيجلز 5 /2.

ورفع أيندهوفن رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة بفارق نقطتين عن اقرب ملاحقيه أياكس أمسترادم وظل زفوله بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير وتوقف رصيد ألكمار عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

وجاءت الأهداف الثلاثة لأيندهوفن بتوقيع أوليفر بوسكالي ويوربي فيرتسين وريتسو دوان في الدقائق 14 و69 و83.

وعلى ملعب زفوله، سجل سيباستيان هالر هدفي الفوز لأياكس أمستردام في الدقيقتين 29 و67.

وعلى ملعب دي جرولش فيستي يدين تفينتي بالفضل في هذا الفوز لروبن بروبر الذي خطف هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع.

ورفع تفينتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد أوتريخت عند سبع نقاط في المركز الثالث.