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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديوجراف..ارجع ولادك مشبعوش منك.. العثور على جثة شاب بالدقهلية في ظروف غامضة

صدى البلد

هزت منصات التواصل الاجتماعي رسالة زوجة مكلومة على زوجها الشاب  الذي غاب عن منزله في ظروف غامضة  بالدقهلية والتي بعثت له من خلال رسالتها على الفيسبوك كلمات هزت قلوب عشرات الآلاف وطلبت  فيها منه الرجوع إلى المنزل حتى يرى ابنه الذي ولد ولم يشاهده ولو مرة.

العثور على جثة المهندس الغائب  بالدقهلية 

شيع الآلاف من اهالى قرية  ميت  عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة  جثمان فقيد الشباب المهندس أحمد عاطف إلى مثواه الأخير، حيث عثر على جثمانه السبت واتشحت القرية بالاسود فى مشهد جنائزى مهيب خلال تشييع الجثمان.

وتمكنت مباحث الدقهلية، من العثور على جثة المهندس المختفي منذ عدة أيام  غارقا داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري جامعة المنصورة، و تم انتشال الجثمان.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول العثور على جثة شاب غاب عن منزله 11 يوما من خلال الفيديوجراف التالي.

الدقهلية ظروف غامضة ظروف غامضة شاب

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