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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يواجه روسيا فى افتتاحية مونديال الصالات بـ ليتوانيا

منتخب مصر - لكرة
منتخب مصر - لكرة الصالات

يستهل منتخب مصر لكرة الصالات مبارياته اليوم الأحد بلقاء منتخب روسيا في إطار المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخبي أوزبكستان وجواتيمالا.

 

كان منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة أدى المران الأول في مدينة فلنيوس بـ ليتوانيا حيث يشارك في نهائيات كأس العالم التي تنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبل.

 

وتقام مباراة منتخب مصر لكرة الصالات أمام نظيره منتخب روسيا في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة على أن تذاع عبر شبكة قنوات bein sport .

 

ويقود منتخب مصر لكرة الصالات فنياً جهاد عرفة المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات والدولي السابق وسامح صالح مدرب عام وياسر عبد الخالق مدرب حراس مرمى ويترأس الجهاز الفني الاسطورة تامر إسماعيل.

 

ويشارك منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة بالمجموعة الثانية، في مونديال الصالات الذي يقام بليتوانيا خلال الفترة من 12 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل 2021.

 

صدى البلد ينشر خريطة ومواعيد مباريات كأس العالم وطريق منتخب مصر في مونديال ليتوانيا.

منتخب مصر في المجموعة B التي تقام مبارياتها في مدينة فيلنيوس

 

مصر ، روسيا، أوزبكستان، جواتيمالا

 

ترتيب المباريات 
مصر وروسيا 12 سبتمبر 
مصر وجواتيمالا 15 سبتمبر 
مصر وأوزبكستان 18 سبتمبر

 

منافس منتخب مصر في حالة الصعود إلى دور الـ 16 لكأس العالم.

 

في حالة صدارة المجموعة B يلتقي منتخب مصر مع صاحب المركز الثالث للمجموعات:

(A) كازاخستان ، ليتوانيا ، فنزويلا، كوستاريكا(A) 
(C) البرتغال ، المغرب ، تايلاند ، جزر سليمان (C) 
(D) البرازيل، التشيك، فيتنام، بنما(D)

 

في حالة وصافة المجموعة B في المركز الثاني يلتقي مع المركز الثاني للمجموعة F :

الأرجنتين ، إيران، صربيا، أمريكا

 

في حالة احتلال المركز الثالث للمجموعة B بشرط أن يكون منتخب مصر من ضمن أفضل أربع منتخبات للمركز الثالث للسنة

 

مجموعات يلتقي منتخب مصر مع 
أول المجموعة D  
البرازيل، التشيك، فيتنام، بنما
أو اول المجموعة C  البرتغال ، المغرب ، تايلاند

 

يذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة اعلن قائمة لاعبي فراعنة الصالات في كأس العالم المقرر إقامتها فى  ليتوانيا 2021.

 

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة الصالات على النحو التالي:

جمال عبد الناصر 
محمود شوبير
أحمد فكري
مصطفى عيد 
عبده الاشول 
عصام علاء 
على رمضان 
محمد سعيد 
طارق شولا 
محمد منصور 
محمد كوكي 
علاء دونجا 
خالد يسري 
عبد الرحمن بودي
صلاح لاحا 
محمد سمكه

المنتخب الوطني لكرة الصالات كأس العالم منتخب فراعنة الصالات مونديال ليتوانيا

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