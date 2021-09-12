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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعراض الإصابة بالضعف الجنسي.. فيديو

عقم الرجال
عقم الرجال

قال الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة، إن الضعف الجنسى له تعريفات كثيرة ووصف علمى دقيق وينقسم بدوره لثلاث محاور أولها ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل، والسبب الثانى يعود لضعف الانتصاب، والسبب الأخير يكون بوجود مشكلة فى القذف أثناء العلاقة.

وأوضح حافظ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الدراسات العلمية كشفت أن الضعف الجنسى مشكلة منتشرة  فى دول العالم بأسبابها الثلاث، لافتا إلى أن ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل ينقسم بدوره لحالة نفسية ، أو خلل فى الهرمونات .


وأشار إلى أن  المشاكل النفسية فى العلاقة الزوجية يتضمن قلق زائد أو توتر، بالاضافة لضغط فى الشغل أو اضطراب علاقته مع زوجته .


يذكر أن الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة والعقم، قد ذكر فى تصريحات سابقة أن دوالي الخصيتين من الممكن أن تؤثر بأشكال كثيرة علي المريض أولها رفع درجة حرارة الخصية والضغط ميكانيكيا عليها مما يؤدى لضمور في حجم الخصيتين وضعف في تصنيع الحيوانات المنوية.

وأضاف أن الدم الوريدي الفاسد والراكد في الأوردة المتمددة به مواد سامة والتي من المفترض أن تعود سريعا للقلب والتي يتم التخلص منها عن طريق الكبد ولكن عند تراكم الدم الوريدي الفاسد والراكد في الأوردة حول الخصية يؤذيها وتؤدي لضعف وظيفتها.

وتابع أنه يتم تشخيص الدوالي بطريقة إكلينيكية عن طريق فحص المريض عن طريق الأيدي بالإضافة لأشعة الدوبل على كيس الخصية لمعرفة حجم الخصية.

 


 

ضعف جنسى حيوانات العلاقة الزوجية جراحة الهرمونات

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