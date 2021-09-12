تعرف على تفاصيل الموقف الجديد لسيارات الأجرة بدمياط

محافظة دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية، لمتابعة حركة سيارات الأجرة بعد نقل مواقف دمياط/ فارسكور و دمياط / الروضة و دمياط / الزرقا ، إلى موقف عزب النهضة المُفتتح مؤخرًا ضمن خطة إنشاء مواقف حضارية خارج الكتلة السكنية وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وتم نقل المواقف أمس السبت، كما تم تعديل خطوط سير سيارات السرفيس لخط الأعصر ليصبح مساره من منطقة الدعايم حتى موقف عزب النهضة وسرفيس ٢ ليصبح مساره من باب الحرس إلى الموقف وأيضاً سرفيس الشعراء.

واستمعت “المحافظ” إلى مطالب السائقين، حيث ناقشتها خلال الزيارة مع مدير إدارة المرور، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وإدارة المواقف، كما وجهت بالمتابعة المستمرة للمنظومة داخل الموقف والعمل على تنظيمها و إحكام الرقابة عليها.

و أكدت "الدكتورة منال عوض" على عمل فواصل بالجزء الخاص بسيارات السرفيس لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى الموقف، ومتابعة التزام السائقين بوضع ملصقات تتضمن تعريفة الركوب وخط السير ، و تخصيص أماكن انتظار للمواطنين ، وأيضاً التنسيق مع إدارة المرور لعمل مطبات صناعية امام الموقف وتكثيف الدوريات المرورية هنالك.

وفى سياق متصل وخلال تواجدها بميدان الساعة ، وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى مدير إدارة المرور بتنظيم عملية انتظار السرفيس بالمحطة المنشأة أمام حديقة بنت الشاطئ، والتى تضمنت مقاعد ومظلات مخصصة لذلك، مؤكدة على ضرورة أن لا تزيد عدد سيارات السرفيس بها عن ٤ عربات للحد من التواجد العشوائى لتلك السيارات بالمنطقة التى تم تطويرها بأسلوب وتخطيط حضارى يتلائم مع مكانتها.

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