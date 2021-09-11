محافظ دمياط: التصريح بصيد بعض أنواع الطيور البرية والسمان والشرشير الصيفي

وفقاً لاشتراطات وزارة البيئة

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم٥٩٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن التصريح بصيد بعض أنواع الطيور البرية و السمان والشرشير الصيفى لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١بنطاق محافظة دمياط وذلك طبقاً للاشتراطات الفنية المُنظمة لذلك الواردة بقرار وزيرة البيئة رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢١.

فيما وقد تضمن ذلك أنه يُصرح بصيد طائرى السمان البرى والشرشير الصيفى فى الفترة من اول سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر ٢٠٢١، كما يُصرح بصيد أنواع الطيور البرية المرفقة بقرار وزيرة البيئة فى الفترة من اول أكتوبر وحتى نهاية مارس ٢٠٢٢، وذلك وفقًا للاشتراطات الفنية المُنظمة لنشاط صيد الطيور البرية لهذا الموسم، على أن يسرى العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض انفلونزا الطيور الصادرة من جهاز شئون البيئة، كما سيتم تفعيل نُظم المتابعة الدورية للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المُنظمة لموسم الصيد.