في إطار خطة وزارة النقل للارتقاء بالعنصر البشري في كافة قطاعات النقل.. كامل الوزير يعقد اجتماعا موسعا مع العاملين بهيئة ميناء دمياط لمدة 4 ساعات.. زيؤكد: لا تهاون مع المخطئ

وزير النقل:

-أهمية كبيرة لعمل لجنتى الحوافز والمشتريات وان يكون عملهما وفقا للأطر القانونية المحددة

- لاتهاون مع المخطئ والمتهاون وفقاً لمبدأ الثواب والعقاب الذي يتم تنفيذه في كافة قطاعات وزارة النقل

- ضرورة العمل على مدار الساعة لتكون كل قطاعات الوزارة في طليعة الهيئات بالدولة

- يتم تنفيذ خطة لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات



عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إجتماعا موسعاً على مدار 4 ساعات مع العاملين بهيئة ميناء دمياط وذلك في إطار خطة وزارة النقل للإرتقاء بالعنصر البشري في كافة قطاعات النقل.

في بداية اللقاء أكد الوزير ان هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة النقل علي خلق بيئة عمل مناسبة للعمال في كافة القطاعات بما يعود إيجابيا على إنتاجية العمل بالميناء مشيراً الى ضرورة تكثيف كافة الأعمال في كافة المشروعات الجاري تنفيذها.

مثل تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر و أعمال رفع كفاءة وتطوير حاجز الأمواج الشرقي للميناء و مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد مضيفا أنه لابد من العمل على مدار الساعة لتكون كل قطاعات وزارة النقل في طليعة الهيئات بالدولة وان يتم تنفيذ خطة تطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات.



وأشار الوزير الى اهمية ان يؤدي كل موظف المهام الخاصة بأعمال وظيفته وفقاً للتوصيف الوظيفي الخاص به وان يتم الالتزام بمواعيد العمل مشيراً إلى أهمية الادارات المختلفة بالميناء في خدمة حركة الصادر والوارد بالميناء وخدمة المواطنين لافتاً الى اهمية إدارات الموارد البشرية HR والإدارة القانونية والمالية في خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحقيق المساواة والعدل بينهم مع ضرورة تشجيع الشباب لتولي المناصب القيادية بالميناء وان يتم توفير رعاية طبية متميزة لكافة العاملين .

وان يتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الميناء وكافة العاملين.

لافتا إلى ان عوائد الموانئ البحرية التي هي ملك للشعب تعود إيجابياً على الاقتصاد القومي وعاى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في شتى المجالات لخدمة المواطنين مثل مشروعات الطرق والكباري والكهرباء والإسكان وغيرها من المشروعات الخدمية مؤكداً على أهمية عمل لجنتى الحوافز والمشتريات واللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة وان يكون عملهما وفقا للأطر القانونية المحددة لافتا الى ان الحافز لمن يستحق وانه لاتهاون مع المخطئ والمتهاون وفقاً لمبدأ الثواب والعقاب الذي يتم تنفيذه في كافة قطاعات وزارة النقل.

كما استمع وزير النقل خلال الاجتماع الموسع الى عدد كبير من العامين وذلك فيما يتعلق ببعض المقترحات والتحديات الخاصة بالعمل والخاصة بلائحة الميناء وعمل القطاعات المختلفة به حيث وجه الوزير بتشكيل لجان مختلفة لبحث كافة المقترحات والتعليقات الخاصة بآلية العمل بالميناء لتنفيذ مايفيد العمل منها وما يعود إيجابيا على حركة الصادر والوارد وعلى خلق بيئة عمل مناسبة وعلى دفع العمل بكافة المشروعات.

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