قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحسم التأهل.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران في كأس العالم 2026
أول تعليق من جيهان الشماشرجي بعد براءتها من السرقة بالإكراه
دعاء اليوم الحادي عشر من محرم للصائمين.. أدعية مستجابة مكتوبة
أخبار التكنولوجيا | مايكروسوفت ترفع أسعار أشهر أجهزتها.. قيود تحاصر أقوى نموذج من OpenAI .. إصدارات وأسعار GTA 6
دعم أقسام الكلى بمستشفيات الشرقية بـ 20 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة 17 مليون جنيه
محمد نور يفتتح صيف 2026 بأولى أغنيات ألبومه الجديد.. وموعد الطرح 30 يونيو
بعد تعافيه..ميدو يعود للظهور الإعلامي الليلة على النهار ويجمع رباعي أسطوري
11.5 مليون مستفيد..اعرف هتقبض كام بعد زيادة المعاشات الجديدة
بدون تغيير.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الآن
لفتة إنسانية.. مصر توفر كرسيًا متحركًا لطفل معاق في غزة يحب كرة القدم
حارس منتخب إيران: آمل أن نتمكن من تقديم مباراة جيدة.. ودرسنا نقاط ضعف وقوة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب قبالة الساحل الجنوبي للفلبين

زلزال
زلزال
القسم الخارجي

شهدت السواحل الجنوبية للفلبين، اليوم، زلزالًا بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من النشاط الزلزالي المستمر الذي تشهده البلاد باعتبارها تقع ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم. 

وجاءت الهزة الأرضية بعد أسابيع قليلة من زلزال مدمر ضرب جزيرة مينداناو بقوة 7.8 درجة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا وخسائر مادية واسعة، الأمر الذي دفع السلطات إلى رفع درجة الاستعداد ومتابعة الموقف عن كثب. 

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مراكز رصد الزلازل، وقع مركز الهزة قبالة الساحل الجنوبي للفلبين، وشعر بها السكان في عدد من المدن والمناطق الساحلية، فيما باشرت السلطات المحلية عمليات تقييم الأوضاع الميدانية للتأكد من حجم الأضرار المحتملة، مع تفعيل خطط الطوارئ وإرسال فرق الدفاع المدني إلى المناطق الأكثر تأثرًا. 

وأكدت الجهات المختصة أن وقوع الفلبين على امتداد عدد من الصدوع النشطة يجعلها عرضة لمئات الهزات الأرضية سنويًا، بعضها يكون محسوسًا دون أضرار، بينما تتسبب الهزات القوية في خسائر بشرية ومادية، خاصة إذا وقعت بالقرب من التجمعات السكانية أو أعقبها انهيارات أرضية أو أمواج بحرية عاتية. 

ويحذر خبراء الجيولوجيا من أن الزلازل البحرية قد تتسبب أحيانًا في اضطرابات بحرية أو موجات تسونامي، لذلك تتابع مراكز الإنذار المبكر تطورات الموقف بصورة مستمرة، مع إصدار التنبيهات اللازمة إذا استدعت الظروف ذلك، حفاظًا على سلامة السكان في المناطق الساحلية.

وتواصل الحكومة الفلبينية التنسيق بين أجهزة الإغاثة والسلطات المحلية لمراجعة جاهزية البنية التحتية والمرافق الحيوية، مع التأكيد على أهمية التزام المواطنين بإرشادات السلامة وعدم تداول الشائعات لحين صدور البيانات الرسمية. 

كما تواصل فرق الرصد تسجيل أي هزات ارتدادية محتملة خلال الساعات المقبلة، وهي ظاهرة طبيعية تعقب الزلازل القوية في أغلب الأحيان

زلزال الفلبين هزة أرضية زلازل كوارث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر يوليو 2026

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 ومفاجأة العام المالي

البنك الأهلي

شهادة جديدة بـ 19.5%.. تفاصيل قرار البنك الأهلي برفع الشهادات البلاتينية

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الزمالك

خبير لوائح: الكاف أخطأ في حق الزمالك.. والنادي لم يطالب بحقوقه

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وايران في كأس العالم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

ترشيحاتنا

جيهان الشماشرجي

أصبح علامة مميزة في إطلالاتها.. سر شعر جيهان الشماشرجي بعد تصدرها التريند

الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي.. وصفة سهلة بطعم المحلات لعزومة مميزة

مى عمر

بعد إصابة مى عمر.. انتبه علامات الخطر لالتواء الكاحل

بالصور

الأزمة ومفتاح حلها.. من يحسم معركة اليورانيوم الإيراني المخصب ؟

صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي

3 مواهب عربية تنضم لأكاديمية الأوسكار لأول مرة

الأوسكار
الأوسكار
الأوسكار

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد