زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب قبالة الساحل الجنوبي للفلبين

شهدت السواحل الجنوبية للفلبين، اليوم، زلزالًا بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من النشاط الزلزالي المستمر الذي تشهده البلاد باعتبارها تقع ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا في العالم.

وجاءت الهزة الأرضية بعد أسابيع قليلة من زلزال مدمر ضرب جزيرة مينداناو بقوة 7.8 درجة، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا وخسائر مادية واسعة، الأمر الذي دفع السلطات إلى رفع درجة الاستعداد ومتابعة الموقف عن كثب.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مراكز رصد الزلازل، وقع مركز الهزة قبالة الساحل الجنوبي للفلبين، وشعر بها السكان في عدد من المدن والمناطق الساحلية، فيما باشرت السلطات المحلية عمليات تقييم الأوضاع الميدانية للتأكد من حجم الأضرار المحتملة، مع تفعيل خطط الطوارئ وإرسال فرق الدفاع المدني إلى المناطق الأكثر تأثرًا.

وأكدت الجهات المختصة أن وقوع الفلبين على امتداد عدد من الصدوع النشطة يجعلها عرضة لمئات الهزات الأرضية سنويًا، بعضها يكون محسوسًا دون أضرار، بينما تتسبب الهزات القوية في خسائر بشرية ومادية، خاصة إذا وقعت بالقرب من التجمعات السكانية أو أعقبها انهيارات أرضية أو أمواج بحرية عاتية.

ويحذر خبراء الجيولوجيا من أن الزلازل البحرية قد تتسبب أحيانًا في اضطرابات بحرية أو موجات تسونامي، لذلك تتابع مراكز الإنذار المبكر تطورات الموقف بصورة مستمرة، مع إصدار التنبيهات اللازمة إذا استدعت الظروف ذلك، حفاظًا على سلامة السكان في المناطق الساحلية.

وتواصل الحكومة الفلبينية التنسيق بين أجهزة الإغاثة والسلطات المحلية لمراجعة جاهزية البنية التحتية والمرافق الحيوية، مع التأكيد على أهمية التزام المواطنين بإرشادات السلامة وعدم تداول الشائعات لحين صدور البيانات الرسمية.

كما تواصل فرق الرصد تسجيل أي هزات ارتدادية محتملة خلال الساعات المقبلة، وهي ظاهرة طبيعية تعقب الزلازل القوية في أغلب الأحيان