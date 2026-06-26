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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 شهور.. وزيرة سويدية تصطحب طفلها الرضيع في اجتماع للاتحاد الأوروبي

وزيرة المناخ السويدية، رومينا بورمختاري
وزيرة المناخ السويدية، رومينا بورمختاري
ناصر السيد

فوجئ وزراء حكومات الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا يوم الخميس لمناقشة سياسات تغير المناخ، بمشاركة طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر على طاولة المفاوضات.

أحضرت وزيرة المناخ السويدية، رومينا بورمختاري، ابنها آدم إلى اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، لتسليط الضوء على فوائد سياسات إجازة الوالدين التي لا تجبر النساء على الاختيار بين العمل والمسؤوليات العائلية.

وقالت بورمختاري لرويترز: "أردتُ أن أكون مثالاً على عدم الاضطرار إلى اتخاذ هذا الخيار، وهذا، بالطبع، يتطلب أيضاً وجود شريك ليس من جيل الماضي، بل شخص عصري ومستعد للمشاركة".

وأكد مسؤول في مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذه هي المرة الأولى، حسب علم المؤسسة، التي ينضم فيها طفل رضيع إلى اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي.

كانت بورمختاري، البالغة من العمر 30 عامًا، أصغر وزيرة في تاريخ السويد عندما تولت منصبها عام 2022. 

وقد عادت مؤخرًا من إجازة الأمومة، بينما يقضي زوجها إجازة حتى الانتخابات السويدية في سبتمبر، وسافر معها إلى لوكسمبورج لرعاية آدم.

تتمتع السويد بواحدة من أكثر سياسات إجازة الأمومة سخاءً في العالم، ممولة من نظام الضرائب المرتفعة في البلاد، والذي أصبح نقطة خلاف سياسي في الحملة الانتخابية.

يحصل الوالدان على حوالي 16 شهرًا من الإجازة المدفوعة الأجر إجمالًا. 

من هذه الإجازة، 90 يومًا مخصصة لكل والد على حدة ولا يمكن نقلها إلى الآخر إذا لم يأخذ أحد الوالدين حصته المخصصة، تُفقد تلك الأيام.

وزيرة سويدية وزيرة سويدية تصطحب طفلها الرضيع وزراء حكومات الاتحاد الأوروبي وزيرة المناخ السويدية رومينا بورمختاري

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