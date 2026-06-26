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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني يعرض مساعدات الإغاثة وإعادة الإعمار لفنزويلا

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
ناصر السيد

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج استعداد بكين لتقديم مساعدات الإغاثة وإعادة الإعمار لفنزويلا في أعقاب الكوارث.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن شي جين بينج أرسل اليوم رسالة تعزية إلى الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز.

وأفادت شينخوا: "فور علمه بالزلازل العنيفة التي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة، أعرب شي، نيابةً عن الحكومة والشعب الصينيين، عن حزنه العميق لضحايا الزلازل، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا والمصابين".

وأكدت شينخوا، نقلاً عن السفارة الصينية في كاراكاس، وجود مواطنين صينيين اثنين بين ضحايا الزلازل.

وكان وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد مؤخرا وبلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر إلى 235 قتيلا و4300 مصاب على الأقل.

وتسبب الزلزالان في حدوث أضرار جسيمة وإغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي قرب العاصمة "كاراكاس".

الرئيس الصيني مساعدات الإغاثة وإعادة الإعمار إعادة الإعمار لفنزويلا شي جين بينج ديلسي رودريجيز

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