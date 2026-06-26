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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فنزويلا ترفع القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الزلزالين المدمرين

فنزويلا ترفع القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الزلزالين المدمرين
فنزويلا ترفع القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الزلزالين المدمرين
أ ش أ

رفعت حكومة فنزويلا القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي عن مواطنيها عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد أول أمس /الأربعاء/.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الجمعة/ أن بعض المواطنين تمكنوا من استخدام منصة "إكس" والتي كانت محظورة لما يقرب من عامين بموجب مرسوم وقعه الرئيس السابق نيكولاس مادورو في أغسطس 2024.

جاء ذلك بعد أن دعا مسئولون في منظمة الأمم المتحدة حكومة فنزويلا إلى تخفيف القيود لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة عقب الزلزالين.

وكانت شركة "ستارلينك"، شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، قد أعلنت الليلة الماضية أنها ستوفر خدمات مجانية لمستخدميها في فنزويلا لمدة شهر.

كما أفادت تقارير إعلامية أن شركات الاتصالات الرئيسية في فنزويلا تقدم خدمات الإنترنت والتليفزيون والهاتف مجانا لمساعدة المواطنين على البقاء على اتصال بعد الكارثة.

حكومة فنزويلا وسائل التواصل الاجتماعي عقب الزلزالين المدمرين الرئيس السابق نيكولاس مادورو

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