رئيس السلفادور: أرسلنا طائرة ثانية إلى فنزويلا لتعزيز جهود البحث والإنقاذ

أعلن رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، أن بلاده أرسلت طائرة ثانية إلى فنزويلا تحمل المزيد من الآلات والمعدات والإمدادات؛ لتعزيز جهود البحث والإنقاذ والإغاثة.

وأوضح أبو كيلة -في تصريح نقلته قناة "فرانس 24"، اليوم /الجمعة/- أن طائرة ثالثة في طريقها إلى فنزويلا، مضيفا أن بلاده سترسل في المجمل ست طائرات في إطار جهودها لمساعدة كاراكاس على التعاطي مع الكارثة الإنسانية التي حلت بها.

وكان نحو 200 من رجال الإنقاذ من السلفادور، قد وصلوا صباح اليوم إلى فنزويلا للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عقب الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد أول أمس /الأربعاء/ وبلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر.

وقد تسبب الزلزالان في حدوث أضرار جسيمة بالبنية التحتية، ومقتل 235 شخصا وإصابة 4300 أخرين على الأقل.