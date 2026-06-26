لفتة إنسانية.. مصر توفر كرسيًا متحركًا لطفل معاق في غزة يحب كرة القدم

في مشهد يعكس قيم التضامن الإنساني ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفّرت اللجنة المصرية العاملة في قطاع غزة كرسيًا متحركًا لطفل فلسطيني من ذوي الإعاقة، بعدما لفتت قصته الأنظار بسبب إصراره على ممارسة كرة القدم رغم ظروفه الصحية الصعبة. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية التي تنفذها مصر لتخفيف معاناة سكان القطاع، خاصة الأطفال الذين يواجهون تحديات استثنائية نتيجة الأوضاع الإنسانية الراهنة.

وأظهرت مشاهد متداولة الطفل وهو يستقبل الكرسي المتحرك بفرحة كبيرة، بعدما كان يعتمد على وسائل بدائية للتنقل، في الوقت الذي لم تمنعه إعاقته من ممارسة هوايته المفضلة ومشاركة أصدقائه اللعب.

وقد حظيت الواقعة بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون نموذجًا للأمل والإصرار، ورسالة تؤكد أن الدعم الإنساني لا يقتصر على توفير الغذاء والدواء، بل يمتد إلى تمكين الأطفال من ممارسة حياتهم بصورة أكثر كرامة واستقلالية.

وتواصل اللجنة المصرية تنفيذ برامج الإغاثة داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة، وتشمل إدخال المساعدات الغذائية والطبية، ودعم المستشفيات، وتوفير المستلزمات الأساسية، إلى جانب تقديم الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الأطفال والمرضى وذوو الإعاقة. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به مصر للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

ويرى متخصصون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أن توفير الوسائل المساعدة، مثل الكراسي المتحركة، يمثل خطوة أساسية نحو دمج الأطفال في المجتمع، ويمنحهم فرصة أكبر لمواصلة التعليم والأنشطة الرياضية والاجتماعية، فضلًا عن تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحسين جودة حياتهم.

وتبرز قصة الطفل الفلسطيني مثالًا حيًا على قوة الإرادة، إذ نجح في تحدي إعاقته وتمسك بحلمه في ممارسة كرة القدم رغم الصعوبات اليومية، وهو ما دفع الجهات الإنسانية إلى الاستجابة لاحتياجاته وتوفير وسيلة تنقل تساعده على مواصلة حياته بصورة أفضل.

وتؤكد المبادرات الإنسانية المماثلة أن الاهتمام بالأطفال من ذوي الإعاقة يمثل استثمارًا في مستقبل المجتمع، ويعكس أهمية تكاتف المؤسسات الإغاثية والإنسانية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي إلى جانب المساعدات المادية، بما يسهم في إعادة الأمل إلى آلاف الأسر داخل قطاع غزة، ويجسد قيم الرحمة والتكافل الإنساني في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعيشها السكان.