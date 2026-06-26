مدرب إيران: أعرف حسام حسن وشقيقه إبراهيم جيدا.. وجلبوا العزة والفخر لمصر

أشاد أمير قلعه نويي، المدير الفني لمنتخب إيران، بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أنه يعرفه جيدًا، إلى جانب شقيقه إبراهيم حسن، مشيرًا إلى أن الثنائي قدما الكثير لكرة القدم المصرية، سواء خلال مسيرتهما كلاعبين أو في مشوارهما التدريبي.

وقال قلعة نويي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مصر وإيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، إن حسام حسن وشقيقه إبراهيم من الأسماء التي صنعت تاريخًا كبيرًا للكرة المصرية، مضيفًا أنهما جلبا العزة والفخر لمصر بما حققاه داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وعن استعدادات منتخب إيران، أوضح المدير الفني أن الفريق واجه العديد من الصعوبات خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على الجاهزية البدنية والجماعية للاعبين، إلا أنه شدد على أن الجميع يعمل بروح قتالية من أجل تجاوز تلك الظروف.

وأضاف: "لم نكن في أفضل الظروف من حيث التكيف أو خوض المباريات الإعدادية، لكن المباراتين السابقتين ساعدتانا كثيرًا، وأعتقد أن الحالة البدنية للاعبين أصبحت أفضل قبل مواجهة مصر".

وأكد قلعه نويي أن الجهاز الفني أجرى دراسة دقيقة للمنتخب المصري، بعدما تابع مبارياته الأخيرة، إلى جانب مواجهاته أمام البرازيل وبلجيكا ونيوزيلندا، مشيرًا إلى أن منتخب مصر يتمتع بتنظيم كبير ويملك العديد من عناصر القوة، لكنه يمتلك أيضًا بعض نقاط الضعف التي يسعى المنتخب الإيراني لاستغلالها.

وتطرق مدرب إيران إلى ظروف تنقل بعثة منتخب بلاده، موضحًا أن الوصول المبكر إلى مدينة سياتل منح الفريق فرصة أفضل للاستعداد، على عكس المباراتين السابقتين، مؤكدًا أن رحلة السفر القصيرة ساهمت في تحسين جاهزية اللاعبين.

واختتم قلعه نويي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب إيران يركز بشكل كامل على كرة القدم فقط، مشددًا على أن فريقه حضر إلى البطولة من أجل المنافسة وتحقيق أفضل النتائج، بعيدًا عن أي أمور خارج إطار المستطيل الأخضر.