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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزيف مستمر.. الذهب يتراجع في أول تعاملات مسائية اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

بدأ سعر الذهب في مصر تعاملاته المسائية اليوم الجمعة 26-6-2026؛ علي تراجع طفيف وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب ما لا يقل عن 5 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في مصر

وتعرض سعر المعدن الأصفر على مدار الأسبوع الجاري لتراجع جماعي بقيمة بلغت 210 جنيهًا في المتوسط

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5725 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 542 جنيها للشراء و 6485 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 5997 جنيها للشراء و 5945 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5725 جنيها للشراء و5675 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4907 جنيها للشراء و 4864 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب  45.8 ألف جنيه للشراء و 45.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4041 دولار للشراء و 4040 دولار للبيع.

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