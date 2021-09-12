عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصفة زيت بـ 3 مكونات تقوى مناعتك

زيت
زيت

قال الدكتور مصطفى حامد ، خبير تغذية ، إن منتج " كلوسيز " اختصار لزيت كبد الحوت، لافتا إلى أنه يمتاز عن غيره باحتوائه على أوميجا 3 ، فيتامين د ، فيتامين أ فى كبسولة واحدة، وتركيزات هذه الفيتامينات فى الجسم تكون بقدر احتياجات الشخص يوميا . 

وأوضح  " حامد " ،  خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن هذه الفيتامينات يكملان بعضهما البعض، مشيرا إلى أن أوميجا 3 تعمل على تقوية المناعة، زيادة كرات الدم البيضاء فى الجسم والمسئولة عن المناعة.

وأشار إلى أنه ينصح بتناول كبسولة واحدة من الكلوسيز يوميا ومتاح تناوله للأطفال من سن 7 : 15 عام يمنحه ذلك فيتامينات أ ، د ، أوميجا 3 ، لافتا إلى أن الأعمار فوق 15 عاما ينصح بتناولهم 3 كبسولات يوميا، مؤكدا أن الكبسولة جيلاتينية سهلة البلع. 

يذكر أن  الدكتور مصطفى حامد قد ذكر فى تصريحات سابقة أن فيتامين د الموجود فى كلوسيز يطرد السموم بالجسم، بالإضافة إلى أن الأوميجا 3 تقوي كرات الدم البيضاء.

وتابع، أن الأوميجا 3 الموجودة فى كلوسيز تقوم بعمل حيوية للجهاز الهضمي، موضحا أن فيتامين أ يقوى الأغشية المخاطية، حيث أن كل تلك الأشياء تقوم بتقوية المناعة.

وأوضح ، أن كلوسيز موجود بالأسواق منذ 18 عامًا، لافتا إلى أنه بمثابة وجبات متكاملة وبه أحماض دهنية غير مشبعة ولا تسبب الضرر للإنسان.

 


 

أخصائية تغذية سفرة وطبلية تقوية المناعة فيتامينات المناعة طرد السموم

ترشيحاتنا

اليوم.. انتهاء إيقاف اتحاد رفع الأثقال

آبي أحمد يظهر بالبدلة العسكرية وسط القوات الإثيوبية.. صور

انفوجراف.. أثر تطوير وإحلال الطرق والكباري بالقاهرة

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه.. عقوبة إصدار ترخيص بإقامة محجر على أرض زراعية

وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد

فيديوجراف..ارجع ولادك مشبعوش منك.. العثور على جثة شاب بالدقهلية في ظروف غامضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ للنائب العام.. "فيديو البشكير" يعرض الراقصة فيفى عبده للحبس والغرامة

الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية لكرة السلة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان بهذه الشروط

صور الأقمار الصناعية.. ارتفاع في درجات الحرارة خلال طقس اليوم وغدا

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي بعد صراع مع السرطان

إعانة 20% شهريا.. تعرف على شروط استحقاق زيادة معاش العجز بقانون التأمينات والمعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكعكة جوز الهند.. عريس يكشف مخطط والدته لقتل عروسه خلال حفل الزفاف

رغم حظر التدخين.. سبب وجود مطفأة السجائر على الطائرات حتى الآن

الشرطة تعتذر وتحقق.. عائلة مسلمة تضطر لإزالة دماء ابنهم عن الطريق في إنجلترا|صور

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

فيديو

فيديوجراف| ابني مات.. والد طفل ملاهي أسوان يفجر مفاجأة.. والنيابة تفتح التحقيق

فيديوجراف.. للمرة الرابعة.. زواج أصالة نصري من شاعر عراقي رسميا

فيديو جراف.. الإكثار من تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ