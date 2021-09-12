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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود: كريم بينكي يقي من ظهور التجاعيد

صدى البلد

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن علامات التقدم في السن لم تكن تظهر في السابق إلا بعد سن الـ60، ولكن مؤخرًا بدأت تظهر هذه العلامات في سن العشرين، مشيرة إلى أن كريم بينكي يقي من ظهور هذه علامات التجاعيد البسيطة.


وتابعت "دينا أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن علاج التجاعيد العميقة يكون من خلال "حقن الفيلر"، ومن ثم استخدم كريم بينكي، وفي حال عدم الرغبة في حقن الفيلر؛ من الممكن الاكتفاء بكريم بينكي لتحسين التجاعيد بنسبة 60%.

 

ولفتت دينا أبو السعود، إلى أن هناك إمكانية لاستخدام كريم بينكي لتأخير ظهور التجاعيد، خاصة انه يحتوي على مواد تعيد بناء البشرة من خلال  زيادة أنتاج الكولجين، خاصة أن كريم بينكي يحتوي على التوت البري والشاي الأخضر.
 

وأوضحت أن كريم بينكي يستخدم مرتين يوميًا لكي يكون فعال في علاج التجاعيد من الصيدليات، وفي حال عدم وجود في الصيدليات بسبب كثافة السحب، من الممكن الحصول عليه أون لاين.
 

وأضافت أن كريم بينكي سريع الامتصاص، ومن الممكن استخدامه قبل وضع الميكب  آب كعازل،  مشيرة إلى أن بينكي لا يؤدي إلى وجود طبقة دهنية على الإطلاق مثل الكثير من الكريمات. 


وأشارت إلى أن كريم بينكي من الممكن استخدامه كمرطب،  خاصة أنه يحتوي على زبدة الشية وزبدة الكاكو ، مشيرة إلى أن جميع مكونات كريم بينكي طبيعية.

 

دينا أبو السعود كريم بينكي التجاعيد الشاى الأخضر اخبار التوك شو

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