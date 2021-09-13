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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اضافة 5 منتجات جديدة للقائمة المستفيدة من برنامج المساندة للصناعات الكيماوية

المجلس التصديري
المجلس التصديري للصناعات الكيماوية


تقرر اضافة 5 بنود جديدة لقائمة المنتجات المستفيدة ضمن برنامج المساندة للصناعات الكيماوية وتضم كلوريدالكالسيوم والبولى فينيل كلوريد والمبيدات الحشرية والصودا الكاوية والصودا كاوية قشور.


كشف عن هذا خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان نسب المساندة المقدمة للمنتجات الخاضعة للبرنامج كانت على النحو التالى موضحا انه اذا كانت نسبة القيمة المضافة 80%فاكثر فان نسبة المساندة خلال الفترة من الاول من يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022 لصادرت المصانع فى المناطق الداخلية نحو 15%ونجو 11%فى المناطق الحرة 
 

وقال انه اذا كانت نسبة المساندة اقل من 80% وحتى 70%فانة نسبة المساندة تصل الى 14%فى المناطق الداخلية و10%فى المناطق الحرة وتصل نسبة المساندة فى الحالات التى تبلغ نسبة القيمة المضافة لاقل من 70% وحتى 60%لنحو 11%فى المناطق الداخلية و8%للمناطق الحرة وفى الحالات التى تصل نسب القيمة المضافة اقل من 60%وحتى 50%تبلغ نسبة المساندة لـ 8% فى المناطق الداخلية و6%فى المناطق الحرة وفى الحالات التى تصل نسبة القيمة المضافة اقل من 50%وحتى 30%تبلغ نسبة المساندة فى المناطق الداخلية 4,5%و3%فى المناطق الحرة 


نوه أبو المكارم إلي مجموعه من القواعد العامه المنظمة لصرف المساندة 


وأشار الي انه يحظر حظرا تاما التعامل مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية وانه يقتصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانونى للشركة او موظفى هذة الشركات بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوى من الممثل القانونى للشركة .


وتلتزم جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الادارة ويكون الحد الاقصي لاستيفاء الملف ستة اشهر تحسب من تاريخ اخطار الشركة بالاستيفاء .


واضاف انه يحق لكافة المنشأت التى تباشر عمليات التصدير للسلع التى لها برامج تنمية صادرات التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات على ان يراعى ان تكون المنشأة طالبة المساندة حاضلة على شهادة جودة على ان تكون الجهة المانحة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة وان تكون الشهادة مسجلة لدة هيئة المواصفات والجودة وان يتم متابعة تاريخ سريان شهادة الجودة .وبالنسبة للشركات التجارية التى تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية (مكاتب التصدير ).

 

 قال انه تعامل الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الانتاجية او التى تدخل ضمن مجموعة شركات نفس معاملة الشركة الانتاجية على ان تقدم المستندات الدالة على ذلك كما تعامل الشركات التى تقوم باستئجار خطوط انتاج معاملة الشركات الانتاجية على ان يقدم صورة عقد موثق بين الشركة واحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها احد خطوط الانتاج او ان يكون لها حق تشغيله وتقديم مايفيد ان المصنع المنتج حاصل على شهادة جودة صادر من جهة معتمدة وبالنسبة للشركات التجارية الجديدة التى لم تزاول التصدير يتم صرف كافة مستحقاتها فى نهاية كل عام بعد تقديم الميزانية والاقرار الضريبي ةذلك لمدة عامين وبالنسبة للشركات التى زوالت التصدير لمدة 3سنوات متتالية يتم صرف 100%من مستحقاتها وفقا للقواعد بعد تقديم سابقة التصدير 


ووفقا للقواعد العامه يلتزم المصدر لاثبات استخدام مستلزمات انتاج محلية تقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات موضح بها اسم المصنع المنتج وذلك عند طلب المساندة على اساس المدخلات من منتج محلى وفى حالة الشركات التىتصنعاكثر من مرحلة يتم تقديم فاتورة داخلية وشهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد ذلك وتعامل مستلزمات الانتاج المصنعة فى المناطق الحرة معاملة مستلزمات الانتاج المحلية تقديم شهادة من المنطقة الحرة تثبت ان المنتج مصنع داخل المنطقة او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 

الأسمدة الكيماوية المناطق الحرة الصادرات خالد ابو المكارم

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