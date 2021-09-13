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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق الناشئين بالأهلي يفوز على وادي دجلة ويتأهل لنهائي بطولة الدوري

صدى البلد

حقق فريق التنس الأرضي بالنادي الأهلي تحت 16 عامًا «ناشئين»، الفوز على وادي دجلة بنتيجة 6-0، في مجموع المباريات التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري العام ليتأهل إلى النهائي.

 

وأقيمت المباريات على ملاعب نادي سماش الخمائل، وحقق تنس الأهلي الفوز في منافسات الفردي بنتيجة 6-0، ليتمكن الفريق من حسم نتيجة اللقاء لصالحه، دون خوض منافسات الزوجي.

 

وبهذه النتائج، يصعد الأهلي إلى المباراة النهائية لمواجهة صيد الدقي، التي ستقام غدًا الثلاثاء.

 

ومثل تنس الأهلي في مباريات اليوم كل من: «أحمد ياسر حسني، وعبد الرحمن خالد عطا الله، ومصطفى هشام، وبلال خالد الشرقاوي، وأدهم مختار غباشي، ونجاد رضا عزت».

 

ويرأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وعادل صديق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، وأحمد ‏منير مدربًا عامًّا، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا.‏

 

النادي الأهلي الأهلى تنس الأهلي أحمد ياسر حسني طارق صبحي

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