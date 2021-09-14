برلماني: "مبادرة فرصة" تدعم توفير فرص عمل حقيقية للشباب

قال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن القيادة السياسية بتوجيهات من الرئيس السيسيىتسعي لتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، لمختلف الفئات، وعلى رأسها فئة الشباب، لا سيما منحهم فرص عمل حقيقية، تمكنهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وأضاف "يحيى"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مبادرة فرصة- التي أطلقتها وزارة التضامن لدعم الشباب من خلال منحهم فرص تدريب وتوظيف بعدد من شركات القطاع الخاص- تأتي في إطار دعم الشباب في بيئة العمل.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلى أن الوزارة تسعى لتقديم التأهيل والتدريب للشباب، وليست فكرة التوظيف فقط؛ وذلك لأن العامل المدرب هو الأكثر طلبا، معقبا " مفيش حد يبقى عايز يشتغل وميأهلش نفسه بمهارات كافية تخلي صاحب العمل يختاره".

وطالب البرلماني، الشباب بأهمية التركيز علي التخصصات المطلوبة بسوق العمل وذلك توفيرا للوقت والجهد في البحث عن وظيفة ملائمة.

واختتم النائب حديثه، جهود واسعة مبذولة من وزارتا التضامن والقوي العاملة في توفير فرص عمل حقيقية لشباب المجتمع المصري والقضاء علي البطالة.

جاء ذلك بعد أن عقد برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي لقاء تشاركيًا مع القطاع الخاص لبحث سبل التعاون في دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل من مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للإندماج فى سوق العمل وتوفير وظائف لائقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير عمالة مدربة و التي توفرها الوزارة بعد عمل رفع وبناء قدرات المستفيدين وإكسابهم مهارات حياتية وتقديم استشارات مهنية لتعزيز قدراتهم ثم إلحاقهم بالشركات و المصانع وتحقيق أعلي معدلات الرخاء وتمكينهم اقتصاديا.

وشهد اللقاء التشاركي حضور عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية والدولية لتعريفهم وتقديم عرض مفصل لخدمات برنامج فرصة وأنشطة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، وتم تنظيم حلقة نقاشية لممثلي القطاع الخاص لعرض أهم تحدياتهم وفرص العمل المتوفرة لديهم وذلك بهدف تأسيس علاقات مستدامة مع هذه الشركات لتزويدهم بالعمالة المدربة المؤهلة، كما تم التطرق لسبل التعاون مع هذه الشركات وإمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع البرنامج تحت رعاية الوزارة لتوفير وظائف شاغرة مناسبة لهذه الفئة من المستفيدين.

ويأتي اللقاء في إطار نشاط برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي لنشر ثقافة العمل والإنتاج بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل، والترابط مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص في مجالات التنمية الاجتماعية ودعوتها لتوفير أدوات انتاج والانتقال لثقافة العمل والمساعدة ف تجهيز الأفراد للعمل والإنتاج من الأعمال الخيرية الى الأنشطة التنموية.

وأكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة أن البرنامج يوفر منظومة متكاملة لدعم الافراد والاسر محدودي الدخل لدمج أكبر عدد في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهي بتخرجهم، وتعتمد علي الابتكار والشراكات المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العالمية الرائدة.

وكشف الشبراوي عن أن اللقاء أسفر عن توفير حوالي 4500 فرصة عمل من مختلف الشركات التي حضرت وقدمت عروضًا بالتدريب والتوظيف في شركاتهم الموزعة في مختلف المحافظات.

وأضاف أن البرنامج يعمل علي تحفيز وتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين وتغيير عقليتهم من الرعاية الاجتماعية إلي العمل والتركيز علي الابتكار والفرص غير المستغلة، بالإضافة الي تبني المبادرات الرائدة، كما يعمل علي إنشاء شبكة من المتطوعين والموجهين "سفراء التمكين"، مشيرًا إلى أن فريق فرصة افتتح وحدات التدريب والتوظيف بالمحافظات ،وسوف يقدمون الدعم والرعاية والمساهمة في حصر فرص التمكين الاقتصادي التي ينفذها شركاء التنمية سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص او القطاع الأهلي والتنسيق معهم لتنفيذ هذه الأنشطة .

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة أن الدعم النقدي المشروط للمستفيدين منه الراغبين في الدخول إلى سوق العمل والتوظيف وامتلاك أدوات انتاج مستمر ولن يتوقف مع المشاركة في برنامج فرصة، مشيرًا إلي أن الوزارة لن تقطع الدعم لمدة من ستة شهور إلي ١٢ شهرا، وهي فترة التحاقه في سوق العمل وتأسيس المشروع، مشددًا علي أن ٧٥٪؜ من المستفيدين من جلسات تعديل السلوك يرغبون في العمل وذلك بعد أن كانت هذه النسبة سابقاً قبل تنفيذ جلسات تعديل السلوك 88% رافضين العمل والخروج من دائرة الراحة، وذلك وفق آخر النتائج حتي مطلع سبتمبر الجاري.