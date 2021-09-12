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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة التضامن: الجمعية الأهلية تستطع الحصول على الإشهار خلال 15 دقيقة

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

قال عمرو لاشين، مستشار وزيرة  التضامن الاجتماعي، إنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع "لإكسترا نيوز"،  أن المنظومة الالكترونية توفر للمرة الأولى في مصر الإشهار وتوفيق الأوضاع إلكترونيا، بالنسبة للجمعيات الأهلية، كما نص القانون.

 

وأوضح أن:" ممثل الجمعية يستطيع توفيق أوضاعها عبر الإنترنت خلال 15 دقيقة، إذا كانت جميع الأوراق سليمة".

 

وقالت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الأجتماعى إن الدولة تخطو خطوات سريعة في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في كافة الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

 

وتابعت: هدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء  الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم.

 

وأضافت أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر، تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التي تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذي من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة.

وزيرة التضامن الإجتماعى المنظومة الإلكترونية العمل الأهلي الإشهار المنظومة الإلكترونية المتكاملة

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