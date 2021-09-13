ناهد السباعي: فيلم "ماكو" من أصعب الأدوار في حياتي

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنه جرى إجراء أكثر من تغيير على فيلم "ماكو"، من حيث السيناريو وأماكن التصوير والحوار والموسيقى، لافتة إلى أنه تم تصويره على مدار أربع سنوات حتى يخرج بهذا الشكل.

وأضافت الفنانة ناهد السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ردود الفعل حول فيلم "ماكو" غير متوقعة، قائلة: الناس حست إنها داخلة تتفرج على عمل مختلف وجديد أول مرة يتنفذ في الوطن العربي.

وإشارت إلى أن معظم الشخصيات في فيلم "ماكو" كانت نهايتها الموت في أحداث العمل، متابعة أنها كانت تقول عن فيلم "يوم للستات" أصعب عمل أديته لكن بعد المرور بتجربة فيلم "ماكو" اكتشفت أنه من أصعب الأدوار في حياتها، قائلة: الشغل في المياه لمدة ساعات صعب أوي.