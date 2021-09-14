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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

15 طعاما يجب تجنبها إذا كانت قراءة ضغطك عالية جدًا

طعام.
طعام.

يعد ارتفاع ضغط الدم علامة تحذير رئيسية للإصابة بأمراض خطيرة، ويمكن أن يؤدي لإحداث مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا تركت دون علاج، وينصح بفحص ضغط الدم بشكل متكرر، حيث لا تظهر عليه أعراض واضحة دائمًا.

 

ويُنصح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات ، في حين أن أولئك الذين يعتبرون معرضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يجب عليهم فحصه مرة واحدة كل عام.

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15 نوعًا من الأطعمة التي يجب تجنبها لخفض ضغط الدم

 

الخبر الواعد هو أنه إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، أو ترغب في تقليل فرص الإصابة به ، فيمكنك إجراء بعض التغييرات السهلة جدًا على نظامك الغذائي ونمط حياتك لمكافحته، تغيير نظامك الغذائي أحد أكثر الطرق فعالية لخفض ضغط الدم ، على الرغم من أن طبيبك قد يصف لك أيضًا أدوية يمكن أن يحدد ما تأكله ، وكذلك عدد مرات ممارسة الرياضة وما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم ولكن مثل أي نظام غذائي ، عليك أن تقول وداعًا لبعض الأطعمة التي لا تفيد قلبك بأي شيء.

1- ملح

هل هو طعام أم توابل؟ في كلتا الحالتين ، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فهذا أمر محظور.

يؤثر الملح على توازن السوائل في الدم ، مما قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

نصيحة مؤسسة القلب البريطانية لتقليل الملح هي: "لا تطبخ بالملح أو تضيف أيًا منه إلى طعامك على المائدة ، وقلل من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الكثير من الملح".

2 - الكحول

تجنب الكحول تماما فهو يساعد فى إرتفاع ضغط الدم .

 3- الأطعمة الدسمة

زيادة الوزن تزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم.

لذلك ، في حين أن هناك بعض الأطعمة التي تؤثر بشكل مباشر على قراءة ضغط الدم ، يجب أن تهدف أيضًا إلى تناول طعام صحي بشكل عام .

4 - اللحوم الحمراء

لست مضطرًا للتخلي عنها تمامًا ، لكن التقليل من استهلاك اللحوم الحمراء فكرة جيدة إذا كنت ترغب في خفض ضغط الدم.

5 - وجبات جاهزة

يمكن أن تحتوي هذه الوجبات المريحة أحيانًا على مستويات عالية من الملح. تحقق من الملصق وكمية الملح المدرجة لكل 100 جرام.

تقدم جمعية الحمية البريطانية الإرشادات التالية: "أقل من 0.3 جرام ملح (أو 0.1 جرام صوديوم) لكل 100 جرام من الطعام" قليل "وأكثر من 1.5 جرام ملح (أو 0.6 جرام صوديوم) لكل 100 جرام" كثير ".

 6 - الزبدة

الزبدة غنية بالدهون المشبعة ، وهو أمر لا ينصح به لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم. جرب دهنًا قليل الدسم أو منخفض الكوليسترول بدلاً من ذلك.

7- البيتزا المجمدة

نعم ، إنه لذيذ ولكنه سبب آخر للملح الخفي تحتوي بيتزا الببروني في سوبر ماركت بريطاني واحد على 60 في المائة من كمية الملح اليومية الموصى بها.

8 - كاتشب الطماطم

إذا كنت تتجنب رقائق البطاطس والأطعمة الدهنية الأخرى ، فتجنب الكاتشب أيضًا يجب أن يسير جنبًا إلى جنب.

بعض أصناف الكاتشب غنية بالملح ، ابحث عن كميات قليلة من الملح والسكر أو تحتوي على كمية أقل 

9- اللحوم المقددة

غالبًا ما يتم علاج اللحوم المعالجة بالملح ، مما يعني أنها مليئة بالصوديوم.

من الأفضل تجنبها إذا كنت تحاول خفض ضغط الدم.

10-  شوربة معلبة

مخبأ آخر للملح! تحتوي نصف علبة من حساء الدجاج في السوبر ماركت على 20 بالمائة من كمية الملح الموصى بها.

11- المشروبات السكرية

تعني المشروبات السكرية أنك قد تستهلك المزيد من السكر والمزيد من السعرات الحرارية دون أن تدرك ذلك ، مما سيؤدي إلى زيادة الوزن.

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا أساسيًا للحفاظ على ضغط الدم في النطاق الصحي.

12- المعجنات

نظرًا لأن المعجنات تميل إلى احتواء الزبدة لمنحها تلك الجودة التي تذوب في فمك ، فهذا يعني أنها يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

تسبب الدهون المشبعة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، لذا احتفظ بالمعجنات للحصول على علاج عرضي.

13- اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة تشمل البرغر والنقانق ولحم الخنزير المقدد.

يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة ، مما يجعلها وصفة لارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك ، لماذا لا تحاول صنع نسخة صديقة لضغط الدم في المنزل؟ حاول صنع البرغر مع اللحم المفروم قليل الدهن والملح المنخفض.

14 - الكباب

لحم معالج آخر ، كباب ليلة الجمعة لن يساعد في قراءة ضغط الدم.

لحسن الحظ ، من السهل صنع بديل صحي في المنزل - كل ما تحتاجه هو تتبيلة منزلية الصنع وبعض أسياخ الخيزران.

15- الكربوهيدرات المصنعة

ثبت أيضًا أن الكربوهيدرات المكررة لها تأثير على ضغط الدم. لماذا لا تستبدل بديل القمح الكامل؟

بستا القمح الكامل والخبز البني والأرز البني كلها مقايضات لذيذة يمكنك صنعها.

إذا كنت قلقًا بشأن ضغط الدم أو نظامك الغذائي ، فتحدث إلى طبيبك الذي يمكنه مساعدتك ببعض النصائح حول كيفية اتخاذ خيارات صحية و تغييرات في نمط حياتك.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

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