12 دقيقة من التمارين تساعد في انخفاض ارتفاع ضغط الدم

توصي أدلة كثيرة بممارسة التمارين البدنية لتقليل ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه ،كما توصي الإرشادات الحالية بكل من تمارين المقاومة الهوائية والديناميكية لتقليل ارتفاع ضغط الدم ،ومع ذلك ، فقد ثبت أيضًا أن التمرين قصير الأمد منخفض الكثافة نسبيًا يقلل من ارتفاع ضغط الدم.

التمرين يساعد فى تقليل ارتفاع ضغط الدم

وفقًا لما نشره مايو كلينك ، فإن التمارين متساوية القياس هي تقلصات عضلة معينة أو مجموعة عضلات معينة "أثناء تمارين متساوية القياس ، لا يتغير طول العضلات بشكل ملحوظ ولا يتحرك المفصل المصاب" ، يشرح الجسم الصحي"نظرًا لأن التمارين متساوية القياس تتم في وضع واحد دون حركة ، فإنها ستحسن القوة في وضع معين واحد فقط."



وفقًا لبحث نُشر في مجلة Springer Link ، فإن تدريب المقاومة متساوي القياس قد يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي (الرقمان المستخدمان لتسجيل ضغط الدم).

اعتمد باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز (UNSW) في سيدني بأستراليا مؤخرًا على هذا البحث ، وأجروا تحليلاً للدراسات السابقة لاستكشاف مسألة سلامة التدريب على مقاومة متساوي القياس.

شمل الباحثون 24 تجربة معشاة ذات شواهد في تحليلهم ، والتي شملت 1143 مشاركًا بمتوسط ​​عمر 56 عامًا. من إجمالي المجموعة ، كانت 56 في المائة من الإناث.

شمل الباحثون فقط التجارب التي استغرقت ثلاثة أسابيع على الأقل ، والتي تشير الأبحاث السابقة إلى أنها الحد الأدنى من الوقت لإحداث تغيير في ضغط الدم.

يشير التحليل التلوي إلى أن تدريب المقاومة متساوي القياس يمكن أن يخفض ضغط الدم بأمان وقد يكون أكثر أمانًا من أشكال التمارين الأخرى لبعض الأشخاص.

المؤلف الرئيسي للدراسة ، الطبيب ماثيو جونز ، هو اختصاصي فسيولوجي تمرين معتمد ومحاضر في كلية العلوم الصحية ، كلية الطب والصحة في جامعة نيو ساوث ويلز.

قال: "إن تدريب المقاومة متساوي القياس IRT هو وسيلة فعالة من حيث الوقت لخفض ضغط الدم ، حيث يحتاج إلى 12 دقيقة فقط في اليوم ، يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع لإنتاج التأثيرات التي وجدناها في مراجعتنا.

"كنا مهتمين بكيفية خفض IRT ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. أردنا أيضًا معرفة ما إذا كانت IRT آمنة "لقد وجدنا أن IRT كان آمنًا للغاية ويسبب تغيرات ذات مغزى في ضغط الدم - تقريبًا بقدر ما تتوقع رؤيته مع أدوية خفض ضغط الدم."

نصائح عامة لخفض ضغط الدم

بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني ، من المهم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

وفقًا لـ NHS ، فإن تناول نظام غذائي منخفض الدهون يحتوي على الكثير من الألياف ، مثل الأرز والحبوب الكاملة والخبز والمعكرونة ، والكثير من الفاكهة والخضروات يساعد على خفض ضغط الدم حاول تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم.