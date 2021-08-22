تمرين يخفض قراءة ضغط الدم "بقدر الدواء"

تعتبر عوامل نمط الحياة ، بما في ذلك التمارين الرياضية ، من المحددات الحاسمة لمستويات ضغط الدم، ومع ذلك ، فقد تم التشكيك في سلامة بعض أنواع التمارين لخفض ضغط الدم ، حيث اقترح الخبراء أنه من الأفضل تجنب بعض أشكال التدريب تمامًا، توصلت دراسة جديدة إلى أن نوعًا واحدًا من التمارين يمكن أن يخفض ضغط الدم بأمان ، خلافًا للاعتقاد السائد.



يعتقد أن أكثر من ربع البالغين في المملكة المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم ،عندما نكون أصغر سنًا ، يمكن لأجسامنا أن تتكيف بسهولة مع التقلبات المفاجئة في ضغط الدم ، ولكن مع تقدمنا ​​في السن تصبح الأوعية الدموية أكثر صلابة وأقل مرونة ، مما يمهد الطريق لمضاعفات صحية خطيرة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية، أظهرت دراسة جديدة أن بعض أنواع التمارين ، بما في ذلك تدريب المقاومة متساوي القياس ، يمكن أن تخفض قراءة دمك بأمان.

بعبارات أساسية ، فإن تدريب المقاومة متساوي القياس (IRT) وهو تمرين كرة القدم هو شكل من أشكال التمارين البدنية التي تجند العضلات وتمارس التوتر دون إطالة أو تقصير الأنسجة.

على الرغم من انثناء العضلة ، لن يتم ضغطها أو توسيعها.

تتضمن أمثلة IRT كرة القدم الدفع بالحائط أو الإمساك بلوح.



يختلف هذا النوع من التمارين عن تدريبات القوة التقليدية ، حيث تطول العضلات وتتقلص أثناء الحركة

حاليًا ، لا يُنصح باستخدام IRT من قبل العديد من الإرشادات الدولية لإدارة ضغط الدم ، بسبب مخاوف بشأن سلامته ع ذلك ، قال أخصائيو فسيولوجيا التمرينات هاريسون هانفورد والدكتور ماثيو جونز إن أبحاثهم تشير إلى خلاف ذلك.

قال الدكتور جونز ، المؤلف الرئيسي للدراسة: "كنا مهتمين بكيفية خفض IRT لضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

"أردنا أيضًا معرفة ما إذا كانت IRT كرة القدم آمنة أم لا، لقد وجدنا أن IRT كرة القدم كان آمنًا للغاية وتسبب في تغييرات ذات مغزى في ضغط الدم ، تقريبًا بقدر ما تتوقع رؤيته مع أدوية خفض ضغط الدم، كما انه وسيلة فعالة من حيث الوقت لخفض ضغط الدم ، حيث تحتاج إلى 12 دقيقة فقط في اليوم ، من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع لإنتاج تأثيرات قوية.

عمل الأوعية في الجسم أكثر من 7500 لتر من الدم ، والتي تنقل الأكسجين والمواد المغذية مثل الجلوكوز والأحماض الأمينية إلى أنسجة الجسم.

عندما يتدفق الدم في الجسم ، فإنه يمارس قوة على جدران الأوعية الدموية ، وهو ما يسبب ضغط الدم.

يرتفع هذا الضغط وينخفض ​​مع مراحل ضربات القلب،يكون في أعلى مستوياته خلال الانقباض.

يحدث الضغط الانقباضي عندما ينقبض القلب ، مما يدفع الدم عبر الشرايين. عندما يكون القلب في حالة راحة بين الضربات ، ينخفض ​​ضغط الدم إلى أدنى قيمه ، وهو ما يشار إليه باسم الضغط الانبساطي.

قراءات ضغط الدم السليمة

ينتج الفرد السليم الصحي ضغطًا انقباضيًا يتراوح بين 90 و 120 ملم زئبق ، وضغط انبساطي بين 60 و 80 ملم زئبق مجتمعة ، تكون قراءة الدم الطبيعية أقل بقليل من 120/90 ملم زئبق.

قال الدكتور جونز: "وجدنا أيضًا أن IRT تسبب في تحسينات في مقاييس أخرى لضغط الدم بما في ذلك ضغط الدم المركزي (الضغط في أكبر شريان في القلب الشريان الأورطي ، ومؤشر مهم لأمراض القلب والأوعية الدموية) وبدرجة أقل ضغط الدم المتنقل ( متوسط ​​ضغط الدم خلال فترة 24 ساعة) ، ولم تتم مراجعة أي منهما من قبل ".

"على الرغم من أن الدراسات التي تم تضمينها في مراجعتنا تستخدم عادةً جهازًا متخصصًا بمقبض اليد ، فمن الممكن أن نرى نفس التأثيرات ببساطة عن طريق مطالبة المشاركين بقبضة اليد والضغط عليها بقوة معينة للمدة الزمنية المحددة.

"هذا يعني أنه يمكن إجراء IRT كرة القدم بسهولة أثناء جلوس المشاركين لمشاهدة التلفزيون."

أعراض ارتفاع ضغط الدم



وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية ، تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

رؤية مشوشة

قلة الحركة

ألم صدر

دوخة

نزيف في الأنف

الصداع

يمكن أن تزيد بعض خيارات نمط الحياة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، مثل اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم.

تلاحظ NHS أن: "الملح يرفع ضغط الدم، وكلما زاد تناول الملح ، ارتفع ضغط الدم، احرص على تناول أقل من 6 جم من الملح يوميًا ، أي حوالي ملعقة صغيرة."

علاوة على ذلك ، حددت الدراسات أن الدهون الزائدة في الجسم هي أحد العوامل المهيمنة لارتفاع ضغط الدم ، وبالتالي فإن تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم يمكن أن يخفض ضغط الدم أيضا .

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .