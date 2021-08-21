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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ستروين تطرح النسخة C5 اير كروس لـ موديلات 2022

ستروين تطرح النسخة C5
ستروين تطرح النسخة C5 اير كروس لـ موديلات 2022

تنطلق السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات ستروين C5 اير كروس، داخل السوق المصري للسيارات عبر باقة من التجهيزات الفنية بحسب الفئات المطروحة، ولكن كشفت الشركة عن أسعار هذا الاصدار لـ موديلات 2022، والذي شهد ارتفاع في القيمة التسويقية الخاصة به بنسبة تتراوح بين 6 آلاف و8 آلاف جنيه.

مواصفات السيارة ستروين  C5 اير كروس موديل 2022 

تأتي السيارة ستروين C5 اير كروس بنفس قدرات المحرك، و الذي يعتمد على اربعة اسطوانات، سعة 1600 سي سي، مع قوة 165 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

ومن خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع الثبات حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في غضون 9.4 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 7 لترات، و ذلك عندما تخوض السيارة مسافات تقدر بنحو 100 كيلومتر.

ترتكز السيارة ستروين  C5 اير كروس موديل 2022 على عجلات رياضية تتراوح بين 17 إلى 18 بوصة، بينما جاءت بنسبة طول بلغت 4500 مم، وبعرض يبلغ 2 متر، و 1689 مم للارتفاع، بالاضافة إلى  قاعدة عجلات بطول 2730 مم، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 580 لتر.

أسعار السيارة C5 اير كروس موديل 2022

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LIVE 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو بسعر 435 ألف جنيه بدلًا من 429 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FEEL 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 505 ألف بدلًا من 497 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SHINE 2021 محرك 1600 سي سي  تيربو بسعر 555 ألف بدلًا من 547 ألف جنيه.

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