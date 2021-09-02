درجة حرارة مياه الاستحمام تتحكم فى ضغط الدم.. وعلامة فى البول تكشف الإصابة| نصائح للوقاية

درجة حرارة مياه الاستحمام تتحكم فى ضغط الدم

علامة فى البول تنذر بالضغط المرتفع

ممارسة الرياضة 150 دقيقة تقي من الضغط

ارتفاع ضغط الدم نذير لعدد لا يحصى من مضاعفات القلب ، بما في ذلك النوبة القلبية، ويتأثر ضغط الدم بالعديد من العوامل حيث يمكن أن تسبب درجة حرارة الاستحمام في تقلبات كبيرة في قراءات ضغط الدم.

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ثلث البالغين في المملكة المتحدة ، ويعتبر سببًا رئيسيًا للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، تتميز الحالة عمومًا بأحاسيس خفقان في الرأس ودوار ودوخة. بينما ركز خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم على الكشف عن آثار النظام الغذائي على ضغط الدم، وجدت دراسة في اليابان أنه حتى درجة حرارة حمامك اليومي يمكن أن تتسبب في تقلب قراءة الدم.



النظام الغذائي لارتفاع ضغط الدم - شرح نظام DASH الغذائي



قال الدكتور أدولف هوتر، أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد: "إن درجات الحرارة المرتفعة في حوض الاستحمام الدافئ أو الساونا تتسبب في تمدد الأوعية الدموية ، مما يخفض ضغط الدم.

"يجب على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 70 عامًا أو أكبر والذين يكون ضغط دمهم منخفضًا أيضًا توخي مزيد من الحذر.

تحذير من درجة حرارة مياه الاستحمام



يتسبب الماء الساخن ، الذي يُعرَّف على أنه درجة حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية أو أعلى ، في انخفاض ضغط الدم بدرجة كبيرة ، مما قد يؤدي إلى الشعور بالدوخة والدوار.

أوضح الدكتور هوتر أن قراءات الدم المنخفضة تشير إلى ضغط الدم مع انخفاض الضغط الانقباضي حوالي 110 ملم زئبقي أو أقل.



يُقاس الضغط الانقباضي عندما ينقبض القلب ويدفع الدم عبر الشرايين بدلاً من ذلك ، عندما يكون القلب في حالة راحة بين النبضات ، ينخفض ​​ضغط الدم إلى أدنى قيمه ، المعروفة باسم الضغط الانبساطي.

في حين أن الحمامات الساخنة آمنة بشكل عام للأفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة أو حتى قصور القلب الخفيف ، يجب على أولئك الذين يعانون من ضعف التحكم في ضغط الدم تجنبها.

صحة القلب

ثبت أن الحمامات الساخنة مفيدة للعديد من مضاعفات القلب.

تابعت دراسة يابانية أكثر من 30 ألف شخص على مدار 20 عامًا.

في بداية الدراسة ، طُلب من المشاركين الإجابة على استبيانات حول صحتهم العامة وعادات الاستحمام ، بما في ذلك درجات الحرارة المفضلة لديهم (فاترة أو دافئة أو ساخنة).

ضغط الدم



أمراض القلب: تمرين بسيط يمكنك القيام به في المنزل لتقليل المخاطر

تم تقسيم المجموعة بعد ذلك إلى ثلاث مجموعات: أولئك الذين استحموا مرتين أو أقل في الأسبوع ؛ أولئك الذين يستحمون ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع ؛ أو أولئك الذين يستحمون بشكل يومي أو شبه يومي.

قال حوالي 72 بالمائة من المشاركين إنهم يستحمون يوميًا تقريبًا.

كشفت نتائج الدراسة أن أولئك الذين استحموا كل يوم تقريبًا لديهم خطر أقل بنسبة 28 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و 26 خطرًا أقل للإصابة بالسكتة الدماغية.

تم تعديل النتائج بعد أن وضع الباحثون في الاعتبار العوامل الأساسية بما في ذلك صحة القلب والنظام الغذائي وممارسة الرياضة وعادات التدخين.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية ، تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

رؤية مشوشة

ضيق في التنفس

ألم صدر

دوخة

نزيف في الأنف

الصداع

يمكن أن تؤدي بعض خيارات نمط الحياة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، مثل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.



تلاحظ NHS أن: "الملح يرفع ضغط الدم. كلما زادت كمية الملح التي تتناولها ، ارتفع ضغط الدم لديك. احرص على تناول أقل من 6 جرامات من الملح يوميًا ، وهي ملعقة صغيرة ".

حددت الدراسات أن الدهون الزائدة في الجسم هي أحد العوامل المهيمنة المهيمنة لارتفاع ضغط الدم.

لذلك ، فإن تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم يمكن أن يساعد في خفض قراءة ضغط الدم.

من المعروف أن أعراض ارتفاع ضغط الدم ليست واضحة، ولهذا السبب غالبًا ما يصف الأطباء المختصون الحالة بأنها "قاتل صامت" يرتبط ارتفاع ضغط الدم أيضًا بأمراض الكلى التي يمكن أن تغير لون بول الشخص مما يشير إلى أن شيئًا ما ليس صحيحًا.

يصف ارتفاع ضغط الدم ، ما يحدث عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الشرايين عالية جدًا، باستمرار يمكن أن يتسبب ذلك في تضييق الشرايين ، مما تجعل الشخص عرضة للإصابة بأمراض القلب .

غالبًا ما تكون العلامة الأولى لمرض الكلى ارتفاع ضغط الدم أو ظهور دم في البول أو الشعور بثقل أو ألم في الظهر أو البطن.

وفي بعض الأحيان قد تكون العلامة الأولى التهاب المسالك البولية أو حصوات الكلى.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

د تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

صداع شديد

الرعاف

التعب أو الارتباك

مشاكل في الرؤية

ألم صدر

صعوبة في التنفس

اضطراب نبضات القلب

دم في البول.

فى بعض الأحيان ، قد يصاب المرضى بالصداع المرتبط بارتفاع ضغط الدم أو قد يكتشف أطباؤهم ارتفاع ضغط الدم أثناء الفحص البدني الروتيني.

نظرًا لأن ضغط الدم المرتفع يمكن أن يتسبب في تلف الكلى ، فمن المهم جدًا علاجه

يمكن أن يساعد علاج ارتفاع ضغط الدم في إبطاء أو حتى منع الفشل الكلوي.

يمكن أن يكون الدم في البول أيضًا حالة طبية خطيرة أخرى، وينصح بتوجه هؤلاء المرضى للطبيب المختص .

طرق انخفاض مخاطر ارتفاع ضغط الدم



النشاط وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يخفض ضغط الدم عن طريق الحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة."

وفقًا للجسم الصحي ، يمكن أن تساعدك التمارين المنتظمة أيضًا على إنقاص الوزن ، مما سيساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.

"يجب أن يمارس البالغون ما لا يقل عن 150 دقيقة (ساعتان و 30 دقيقة) من النشاط الهوائي المعتدل الشدة ، مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع ، كل أسبوع."