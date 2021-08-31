ارتفاع ضغط الدم ، هو حالة يعاني منها ملايين الأشخاص ويتزايد عددهم بشكل خطير، يمكنك المساعدة في تقليل القراءة وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة بما في ذلك إضافة أكثر من نوع واحد من الألياف.

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق إجبار قلبك على العمل بجدية أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، لدرء خطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة مثل النوبات القلبية، من الضروري عكس قراءة ضغط الدم المرتفع تم الترويج لبعض العناصر الغذائية من أجل عملية خفض ضغط الدم.

نوع من الألياف يؤثر بشكل إيجابي على ضغط الدم

سيلليوم هو نوع من الألياف مصنوع من قشور بذور نبات لسان الحمل أوفاتا ،يعرف في الغالب باسم ملين، ومع ذلك ، تظهر الأبحاث أن تناول سيلليوم مفيد لأجزاء كثيرة من جسم الإنسان ، بما في ذلك القلب والبنكرياس.

ثبت أن السيليوم يساعد في خفض ضغط الدم ، وتحسين مستويات الدهون ، وتقوية عضلة القلب.

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة ، تم التحقيق في تأثير سيلليوم على ضغط الدم.

تشير الدراسة إلى أن معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم في العالم يقدر بأكثر من مليار شخص ، ونظرًا لفعالية الألياف الغذائية القابلة للذوبان ، ولا سيما سيلليوم ، في التأثير الإيجابي على ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم ، فإن ذلك يعد ذا أهمية إكلينيكية.

وأضافت: "كشف التحليل التلوي عن انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي قدره 2.04 ملم زئبقي.

"بينما أبرز الانحدار التلوي أن التأثير الخافض لضغط سيلليوم كان أقوى في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الأساسي."

خلصت الدراسة إلى أن الفوائد ونقص الآثار الجانبية المبلغ عنها ، خاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم ومقدمي الرعاية الصحية والأطباء يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار استخدام مكملات سيلليوم لعلاج أو تخفيف ارتفاع ضغط الدم أو أعراض ارتفاع ضغط الدم.

يرتبط السيليوم بالدهون والأحماض الصفراوية ، مما يساعد الجسم على إفرازها.

في عملية استبدال هذه الأحماض الصفراوية المفقودة ، يستخدم الكبد الكوليسترول لإنتاج المزيد.

نتيجة لذلك ، تنخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

في أحد التحليلات ، شهد 47 مشاركًا سليمًا انخفاضًا بنسبة ستة بالمائة في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ("الضار") بعد تناول ستة جرامات من سيلليوم يوميًا لمدة ستة أسابيع.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد سيلليوم في زيادة مستويات الكوليسترول HDL ("الجيد )

الفوائد الصحية الأخرى للسيليوم

تشمل الفوائد الصحية الأخرى للسيليوم ما يلي:

تخفيف الإمساك

معالجة الإسهال

خفض نسبة السكر في الدم

يساعد في إنقاص الوزن

يعزز البكتيريا المعوية الصحية

يحافظ على صحة القلب.

تعتمد الجرعة الدقيقة من سيلليوم على المنتج الذي تستخدمه.

قد تختلف متطلبات الجرعة أيضًا بناءً على ما تتناوله من سيلليوم.

عادة ، يمكنك تناول المنتج مرة إلى ثلاث مرات يوميًا بكوب كامل من الماء.

من المهم التحدث مع طبيبك قبل الشروع في تناول مكملات جديدة لصحتك.

مصدر المعلومات موقع " إكسبريس " .