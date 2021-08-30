10 أطعمة تحميك من جلطات القلب

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الأطعمة التى تساعد على تجنب الإصابة بالجلطات القلبية
10أطعمة تطهر الشرايين وتحميك من الأزمات والنوبات القلبية والجلطات
زيت كبد الحوت يخفض ضغط الدم و يوسع الشرايين ويمنع الجلطات
الثوم و البصل من الاطعمة المعززة لصحة القلب والشرايين وتقليل الدهون الثلاثيه والكوليسترول الضار .
الأفوكادو تحسن نسبة الكوليسترول وتجعل الشرايين خالية من أي عوائق
البروكلي يعمل على عدم اتلاف الشرايين ويخفض ضغط الدم والكوليسترول
القرفة مضادة للأكسدة وتقوي القلب والأوعية الدموية
إضافة الكركم للطعام يعمل على تقليل الأضرار التي تلحق بجدار الشرايين
الرمان يحمي بطانة الشرايين من التلف ويساعد على تدفق الدم بقوة
زيت الزيتون بعصير الليمون مضاد أكسده قوي يحمي الشرايين و يخفض الكوليسترول الضار
الشاي الأخضر يحسن مستويات ضغط الدم ويقلل الإصابة بتصلب الشرايين
تناول التوت البري يخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب 40%