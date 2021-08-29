المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: 214 مليون جنيه تكلفة دفن خط الضغط لإنشاء مدينة الأمل

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تكلفة دفن خط ضغط التيار الكهربائي العالي، لإنشاء مدينة الأمل 214 مليون جنيه مصري.

وتابع صديق خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" عزبة الهجانة كانت غير آمنة وكان يمر بها خط ضغط عالي لانها مدينة غير مخططة.

وأوضح:" خطوط الضغط العالي تسبب أمراض سرطانية لذلك كان لابد من دفنه ضمن خطة تطوير المدينة".

وأكمل المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات:" لم يكن هناك وعي لدي المواطنين قبل أن يسكنوا بهذه المنطقة، لافتا إلي أن الدولة تكلفت مبالغ كثيرة لتحسين حياة المواطنين لحياة كريمة".

