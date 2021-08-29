دون أدوية.. 5 طرق طبيعية لعلاج ضغط الدم

وفقًا لدراسة حديثة ، يعاني ما يقرب من ثلث سكان الأرض من ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم يعني أن يكون ضغط الدم الانقباضي 140 ملم زئبق أو أكثر وضغط الدم الانبساطي 90 ملم زئبق أو أكثر.

ووجدت الدراسة أيضًا أن المزيد من النساء يحصلن على علاج لارتفاع ضغط الدم مقارنة بالرجال.

قد يكون السبب في ذلك أن العديد من النساء يخضعن لفحص ضغط الدم أثناء الحمل، كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ، مما يؤثر عليهن لفحص ضغط الدم بانتظام ، خاصة بعد سن الأربعين .

يشمل علاج ارتفاع ضغط الدم كلاً من الأدوية وتغيير نمط الحياة الصحي ، وإذا لم يتم علاجه ، فقد تؤدي الحالة إلى مشاكل صحية ، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

يمكن للناس منع ارتفاع ضغط الدم باتباع نظام غذائي صحي للقلب، إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

علاج ضغط الدم

قلل من تناول الملح

أدخل المزيد من الفواكه والخضروات

تقليل استهلاك الدهون

تحكم في استهلاك الكحول

انتبه لوزنك



نظام DASH الغذائي : تم تطوير نُهج غذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم أو نظام DASH الغذائي لمنع أو علاج ارتفاع ضغط الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يركز النظام الغذائي على دمج الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون في النظام الغذائي اليومي للفرد .

وفقًا لفهم الباحثين ، فإن الأشخاص الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالخضروات (حمية نباتية) ، مثل النباتيين ، كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما تم أخذ ذلك في الاعتبار أثناء تطوير النظام الغذائي ، والذي يمكن ملاحظته في تركيز النظام الغذائي على الفواكه والخضروات بالإضافة إلى مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والفاصوليا.

لا ينصح نظام DASH الغذائي بتناول اللحوم الحمراء والسكريات المضافة والدهون والملح، الاستهلاك المنخفض للملح الذي يشجعه نظام DASH الغذائي مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

المصدر boldsky