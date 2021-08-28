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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج انخفاض ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

يعانى عدد كبير من الأشخاص من انخفاض ضغط الدم خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يتسبب فى حالات الإجهاد الحراري والإغماء.

 

ويعتمد علاج انخفاض ضغط الدم على معرفة السبب وعلاجه على سبيل المثال ، عندما يتسبب الدواء في انخفاض ضغط الدم ، عادةً ما يتضمن العلاج تغيير الدواء أو إيقافه أو خفض الجرعة.

 

نعرض لكم أهم طرق علاج انخفاض ضغط الدم وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic” .

إحترس.. لون البول ينذرك بارتفاع ضغط الدم

دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة على الإفطار لضبط ضغط الدم

زيادة الملح: يوصي الخبراء عادةً بالحد من الملح في نظامك الغذائي لأن الصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم ، أحيانًا بشكل كبير، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم ، يمكن أن يكون ذلك شيئًا جيدًا.

 

ولكن نظرًا لأن الصوديوم الزائد يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب ، خاصة عند كبار السن ، فمن المهم مراجعة طبيبك قبل زيادة الملح في نظامك الغذائي.

 

الإكثار من الماء: تزيد السوائل من حجم الدم وتساعد على منع الجفاف ، وكلاهما مهم في علاج انخفاض ضغط الدم.


ارتداء الجوارب الضاغطة: يمكن أن تساعد الجوارب المرنة التي تستخدم عادة لتخفيف ألم وتورم الدوالي في تقليل تجمع الدم في الساقين، وبعض الناس يتحملون أربطة البطن المرنة أفضل من الجوارب الضاغطة.

 

الأدوية: يمكن استخدام العديد من الأدوية لعلاج انخفاض ضغط الدم الذي يحدث عند الوقوف انخفاض ضغط الدم الانتصابي، على سبيل المثال ، غالبًا ما يستخدم دواء فلودروكورتيزون ، الذي يزيد من حجم الدم ، لعلاج هذا النوع من انخفاض ضغط الدم.

 

غالبًا ما يستخدم الأطباء عقار ميدودرين (أورفاتين) لرفع مستويات ضغط الدم عند الوقوف لدى الأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم الانتصابي المزمن، إنه يعمل عن طريق تقييد قدرة الأوعية الدموية على التوسع ، مما يرفع ضغط الدم.

 

التجارب السريرية
استكشف دراسات التي تختبر العلاجات والتدخلات والاختبارات الجديدة كوسيلة لمنع أو اكتشاف أو علاج أو إدارة هذه الحالة.

 

قلل من الكحول لأنه يسبب الجفاف ويمكن أن يخفض ضغط الدم ، حتى إذا كنت تشرب باعتدال ومن ناحية أخرى ، يحارب الماء الجفاف ويزيد من حجم الدم.


انتبه لوضعية الجسم وتحرك برفق من وضعية الانبطاح أو القرفصاء إلى وضعية الوقوف ولا تجلس وساقيك متشابكتان.

 

إذا بدأت تظهر عليك الأعراض أثناء الوقوف فضع قدمًا واحدة على حافة أو كرسي وانحن إلى الأمام قدر الإمكان، تشجع هذه الحركات تدفق الدم من الساقين إلى القلب.

 

تناول وجبات صغيرة منخفضة الكربوهيدرات، للمساعدة في منع انخفاض ضغط الدم بشكل حاد بعد الوجبات ، تناول كميات صغيرة عدة مرات في اليوم وقلل من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البطاطس والمكرونة والخبز والأرز.

 

يوصي طبيبك أيضًا بشرب كوب أو كوبين من الشاي أو القهوة المحتوية على الكافيين مع وجبة الإفطار ولا تشرب الكافيين طوال اليوم لأنك ستصبح أقل حساسية للكافيين، ويمكن أن يسبب الكافيين الجفاف.

 

ممارسة الرياضة بانتظام: اهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 إلى 60 دقيقة يوميًا التي ترفع معدل ضربات قلبك وتمارين المقاومة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع وتجنب ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة والرطوبة.

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