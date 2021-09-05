للحماية من ارتفاع ضغط الدم .. وجبة رخيصة تناولها 5 مرات أسبوعيا

يعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة جدًا تؤثر على أكثر من 30 بالمائة من جميع البالغين، فإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فعليك التفكير في إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي اليومي لتجنب ارتفاع ضغط الدم الخطير.

ويمكن تفادي مخاطر ارتفاع ضغط الدم عن طريق إجراء بعض التغييرات فقط على نظامك الغذائي اليومي بما في ذلك الطعام الذي تتناوله في وقت الإفطار، هذه هي الوجبة الخفيفة الرخيصة التي يجب أن تتناولها على الأقل خمس مرات في الأسبوع للحماية من أعراض ارتفاع ضغط الدم المميتة.

ولكن لا يزال من الضروري أن يقوم الجميع بفحص ضغط الدم بانتظام ، لأنه يزيد من خطر حدوث بعض المضاعفات المميتة.

يزيد ارتفاع ضغط الدم من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة.

وجبة رخيصة تناولها 5 مرات أسبوعيا للحماية من ارتفاع ضغط الدم

يمكنك بسهولة تقليل خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم ببساطة عن طريق تناول المزيد من الزبادي ، كما يُزعم.

يعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم - وكلها تساهم في خفض ضغط الدم.

يحتوي أيضًا على بكتيريا بروبيوتيك ، والتي تُعرف أيضًا باسم بكتيريا الأمعاء الصحية.

تساعد هذه البروبيوتيك على إبطاء إنتاج الإنزيمات المرتبطة بانقباض الشرايين.

تعمل مكملات البروبيوتيك بطريقة مماثلة ، إذا كنت تفضل عدم تناول الكثير من الزبادي.

قالت خبيرة التغذية الدكتورة سارة بروير: "إن تناول الزبادي خمس مرات على الأقل في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بمقدار الربع تقريبًا".

وكتبت على موقعها على الإنترنت MyLowerBloodPressure.com: "تظهر النتائج أن النساء اللائي تناولن خمس حصص أو أكثر من الزبادي في الأسبوع كن أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تتراوح بين 17 في المائة و 23 في المائة من أولئك اللائي تناولن الزبادي أقل من مرة واحدة في الشهر.

"التفسير الأكثر ترجيحًا هو أن الزبادي مصدر كبير للكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، وكلها لها تأثيرات مفيدة في خفض ضغط الدم.

"لسوء الحظ ، لم تتوفر أي معلومات من استبيانات تكرار الطعام للتمييز بين أنواع مختلفة من الزبادي ، مثل الفاكهة أو الزبادي العادي ، أو الحيوي أو غير الحيوي ، أو النمط اليوناني ، أو كامل الدسم ، أو قليل الدسم."

للحصول على تأثير أكبر ، جرب الجمع بين الزبادي والموز.

يعتبر الموز وجبة خفيفة مثالية لمرضى ارتفاع ضغط الدم لأنه مصدر كبير للبوتاسيوم ، وفقًا لضغط الدم في المملكة المتحدة.

يساعد البوتاسيوم على تنظيم كمية السوائل في جسمك.

إذا كان هناك الكثير من الماء في الجسم ، فإن السوائل الزائدة في الدم تضع ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية.

يجب أن تجمع بين نظام غذائي صحي ومتوازن والأدوية ، كما هو موصوف من قبل طبيبك العام.

تمارين المنتظمة هي أيضًا وسيلة دفاع حيوية ضد ارتفاع ضغط الدم.

يجب أن يهدف الجميع إلى القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة كل أسبوع.

تحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن ضغط الدم لديك ، أو إذا كنت تعتقد أنك معرض لخطر ارتفاع ضغط الدم.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .