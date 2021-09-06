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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل القهوة بدون كافين تخفف الصداع؟

الصداع
الصداع

القهوة وعلاج الصداع ..يسأل الكثير من الناس ما إذا كان الكافيين يمكن أن يعالج الصداع أو يسببه. الجواب هو أن الكافيين يمكن أن يفعل الأمرين.أثناء الصداع ، تتضخم الأوعية الدموية أو تتقلص أو تمر بتغيرات أخرى ، مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم حول الدماغ. هذا يزيد من ضغط تدفق الدم حول الأعصاب ، والتي ترسل رسائل الألم إلى الدماغ. هذا يسبب الصداع.

على الجانب الآخر بينما يستخدم بعض الناس الكافيين كعلاج للصداع ، يجد البعض الآخر أن الكافيين يسبب لهم الصداع. إليك ما تحتاج لمعرفته حول الكافيين وانسحاب الكافيين والصداع.

هل المصاب بالصداع النصفي يشرب قهوة 

الكافيين له خصائص تضيق الأوعية ، مما يعني أن الأوعية الدموية تضيق لتقييد تدفق الدم ، وبالتالي تسكين الألم. أيضًا ، عند تناول الكافيين مع أدوية الألم ، مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين أو الأسيتامينوفين ، فإنه يزيد من امتصاص وقوة الدواء لتوفير راحة أسرع.

أظهرت إحدى الدراسات الصغيرة لعام 2016 أن التخلص من تناول الكافيين تسبب في عمل علاجات الصداع الأخرى بشكل أفضل و أن القهوة ليست الشيء الوحيد الذي يحتوي على مادة الكافيين. يمكن العثور على الكافيين في العديد من الأطعمة والمشروبات الأخرى ، مثل:

شوكولاتة
بعض أنواع الشاي
مشروبات الطاقة
بعض المشروبات الغازية
من المهم أن تعرف أنه حتى القهوة منزوعة الكافيين تحتوي على كمية صغيرة من الكافيين ، لذلك لا تفرط في تناول القهوة منزوعة الكافيين.

إذا أصبت بصداع عند تناول الكافيين ، فقد يكون الماء هو أفضل طريقة للتخلص من الجفاف لأنه سيقاوم الجفاف الناجم عن الكافيين.

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علاج الصداع في المنزل بالتدليك والمشروبات

علاج الصداع بالقهوة

القهوة

عندما يتم استهلاك الكافيين بانتظام ، يصبح الجسم معتمدا على آثاره. ولأن الكافيين يضيق الأوعية الدموية التي تحيط بالدماغ ، فعند التوقف عن تناوله تتضخم الأوعية الدموية. يؤدي هذا إلى زيادة تدفق الدم حول الدماغ والضغط على الأعصاب المحيطة. 

هذا يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى ما يعرف بصداع انسحاب الكافيين. يمكن أن يستمر الصداع الناتج عن الانسحاب لمدة أسبوعين لأن الجسم يستغرق بعض الوقت للتكيف مع عدم وجود الكافيين في نظامه.

هل القهوة بدون كافين تخفف الصداع

 

انتبه لكمية الكافيين التي تستهلكونها وكيف تؤثر عليكم. إذا كنت تعاني من صداع متكرر ، ففكر في تقليل تناول الكافيين ببطء واستهلاكه باعتدال.

على الجانب الآخر  تسبب الجرعة الزائدة من الكافيين. وفقًا لمايو كلينك ، فى بعض الآثار الجانبية الأخرى. يجب أن يكون الحد الأقصى اليومي 400 ملليجرام من الكافيين ، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يكونون قادرين فقط على تحمل كمية أقل. هذا يعادل حوالي أربعة أكواب من القهوة  في اليوم ففي حين أن الكافيين يمكن أن يعالج ويسبب الصداع ، فإن انسحاب الكافيين يمكن أن يكون له تأثير أيضًا.

إذا بدأت في تقليل تناول الكافيين ، فقد تعاني من الصداع. ويعد  الصداع هو أحد الأعراض الرئيسية لانسحاب الكافيين.

وفقًا لورقة بحثية عام 2017 ، فأن الكافيين يمكن أن يقي من الصداع ، و تقليل تناوله  قد يؤدي إلى مزيد من الصداع المؤلم والمتكرر. يمكن أن يحدث التأثير الارتدادي أيضًا إذا أصبحت معتمدًا على المسكنات: عندما تقلل من استهلاكك لأدوية الصداع ، فقد تصاب بالصداع في كثير من الأحيان وأكثر حدة.

توصي كليفلاند كلينك بالحد من استخدام مسكنات الألم وتقليل استهلاك الكافيين بما يعادل فنجانين من القهوة يوميًا . إذا كنت تعاني من الصداع  ، فلا يمكنك علاجه بشكل كامل إلا عن طريق التخلص من جميع أدوية الصداع. تحدث إلى طبيبك إذا كنت تحاول تقليل استخدامك لأدوية تسكين الألم.

أعراض الصداع المرتبط بالكافيين


لا يختلف صداع انسحاب الكافيين بالضرورة عن الصداع المنتظم. ولا يوجد إجماع حول المدة التي يستغرقها ظهور صداع الكافيين بعد تناول الكافيين. إذا كنت تشك في أن الكافيين يسبب لك الصداع ، فمن الأفضل تقليل الكافيين ومعرفة كيف يؤثر على الأعراض. قلل من الكافيين ببطء لتجنب الانسحاب.

غالبًا ما يكون الصداع الناتج عن انسحاب الكافيين مصحوبًا بأعراض أخرى ، مثل:

تعب
الكسل
صعوبة في التركيز
الأرق
إذا كنت تعاني من انسحاب الكافيين ، فقد يكون من الأفضل استشارة مقدم الرعاية الصحية.

الحصول على الراحة


إذا كنت تعاني من صداع ناتج عن انسحاب الكافيين ، فقد تجد الراحة عن طريق :

تناول الماء فهو علاج شائع للصداع.
 النوم فهو وسيلة فعالة للتخلص من الصداع.
تناول مسكن للآلام بدون وصفة طبية. فيمكن أن تساعد في تخفيف آلام الصداع مؤقتًا.
استخدام الكمادات الباردة  مثل أكياس الثلج ، فيمكن أن تقلل الألم.
إذا كان سبب الصداع هو انسحاب الكافيين ، فقد تفكر في الاستسلام لرغباتك وتناول جرعة من الكافيين. ومع ذلك ، يمكن أن يزيد ذلك من اعتمادك على الكافيين ، لذا كن حذرًا.

إذا كنت ترغب في تقليل تناول الكافيين دون التعرض لأعراض الانسحاب ، فقلل من الكافيين تدريجيًا بدلاً من الامتناع عنه تمامًا. 

 

المراجع mayoclinichealthsystem

القهوة وعلاج الصداع

 

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