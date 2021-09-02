نشرة المرأة والصحة.. علاج الصداع في المنزل.. مضاعفات حساسية القمح

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

علاج الصداع في المنزل بالتدليك والمشروبات

علاج الصداع، في المنزل من الأشياء التي يبحث عنها الكثير للتخلص من الصداع، وقد توجد طرق عديدة في علاج الصداع في المنزل، حيث يمكن علاج الصداع بالتدليك أو بالأدوية أو بالطرق الطبيعية.

الفاصوليا السوداء عبارة عن حبوب صغيرة بيضاوية الشكل وتُستخدم هذه الفاصوليا في الحساء ، والصلصات ، والسلطات. غالبًا ما يتم تقديمها مع الأرز. تشمل بعض أطباق الفاصوليا السوداء الشهيرة.

يعاني الأشخاص المصابون بحساسية القمح من استجابة غير منتظمة للجهاز المناعي لواحد على الأقل من البروتينات الموجودة في القمح.

إذا تعرض شخص مصاب بحساسية القمح له ، فقد يعاني من أعراض منهكة في بعض الحالات ، يمكن أن تحدث الحساسية المفرطة هذه استجابة حساسية تهدد الحياة.

ماذا تفعل بعد تفريش أسنانك كل صباح؟ إذا كنت ممن يحبون تناول فنجان من القهوة مباشرة بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، فقد ترغب في معرفة أنها قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. ولهذا السبب، من الأفضل تجنب الكافيين على معدة فارغة.

تسببت الحمى الفيروسية بالهند في وفاة ما يقرب من 50 شخصا معظمهم من الأطفال، وبدأت فى التفشي بشكل سريع فى الآونة الأخيرة، لذا قررت السلطات الهندية تعليق ذهاب التلاميذ من الصف الأول حتى طلاب الصف الثامن للمدارس.

ووفقا لما جاء فى موقع “تايمز أوف إنديا” تنتقل الحمى الفيروسية للأطفال بسرعة ويعتقد البعض أن السبب وراء انتشار تلك الحمى هو البعوض، ولكن لم ترد أي تصريحات رسمية حول مدى صحة هذا الأمر من المسئولين فى الهند.