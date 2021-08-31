انتشار حمى فيروسية مجهولة في الهند.. وتحرك عاجل من السلطات

ذكرت تقارير صحفية هندية إن الحكومة في أحد الولايات رصدت ظهور وانتشار حمى فيروسية مجهولة، وهو ما تسبب في زيادة حالة القلق التي تنتاب الكثيرين في البلاد والعالم، مع استمرار الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، خاصة المتحور الأكثر شيوعًا من السلالة دلتا، التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وحول ذلك ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن هناك انتشار لحمى فيروسية مجهولة، تشبه في أعراضها، حمى الضنك ولكنها تترافق مع معدل وفيات أعلى.

قالت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إن سلطات ولاية أوتار براديش بشمال الهند، قررت بمنع التلاميذ من الصف الأول إلى الثامن، من الذهاب إلى المدارس، وذلك حتى 6 سبتمبر، وذلك خوفًا من الحمى الفيروسية المجهولة.

وحول ذلك ذكرت الصحيفة، إن سبب هذه الإجراء، هو انتشار حمى المجهولة في ولاية أوتار براديش.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بؤرة تفشي المرض، تتمركز في منطقة فيروز آباد، حيث توفي وفقا لمصادر مختلفة، من 40 إلى 50 شخصا، من ضمنهم 32 طفلا على الأقل.

كذلك، توفي 12 شخصا في ماثورا وثمانية في ماينبوري.

ومن أعراض المرض، ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض مفاجئ في عدد الصفائح الدموية، والجفاف الشديد في الجسم.

من جانبه، قال رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث، إنه يتم إرسال فرق طبية خاصة إلى المناطق التي تم الإبلاغ عن تفشي المرض فيها، ويجري فحص عينات من دماء المرضى. وأضاف: "سندرس هذا المرض، وسنتخذ إجراءات عاجلة للتصدي له".

ويعتقد بعض الأطباء، أن الحديث يدور عن تفشي حمى الضنك في شكلها المزمن والثقيل. ينتشر هذا المرض عن طريق البعوض.

وتشهد الهند حاليا موسم الأمطار، حيث يتزايد البعوض والبرغش بشكل كبير جدا.



