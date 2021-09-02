علاج الصداع في المنزل بالتدليك والمشروبات

علاج الصداع، في المنزل من الأشياء التي يبحث عنها الكثير للتخلص من الصداع، وقد توجد طرق عديدة في علاج الصداع في المنزل، حيث يمكن علاج الصداع بالتدليك أو بالأدوية أو بالطرق الطبيعية.

1-علاج الصداع بالتدليك

يعد علاج الصداع بالتدليك من افضل الطرق اسرعها ، ولكن هناك تقنيات لعلاج الصداع بالتدليك وهي:

اشرب الكثير من الماء قبل وبعد تنفيذ هذه البروتوكولات.

اضغط بإبهاميك بقوة تجاه بعضهما البعض وفي جسر أنفك ، أسفل جبهتك مباشرة. انتظر لمدة 10 ثوانٍ ، وتنفس بعمق. كرر 5 مرات.

خذ إبهاميك وضعهما تحت جبهتك مباشرة ، مع وضع الوسادات بالقرب من جسر أنفك. لكن هذه المرة سوف تضغط بشدة نحو جبهتك. خذ نفسًا عميقًا أثناء الضغط على هذا الضغط لمدة 10 ثوانٍ. كرر 5 مرات.

خذ كلتا يديك واضغط على حاجبيك لمدة 10 ثوانٍ. تنفس بعمق. كرر 5 مرات.

اضغط بأصابعك الثلاثة الوسطى بقوة على جوانب صدغك وأضف حركة دائرية طفيفة لمدة 10 ثوانٍ باستخدام ضغط ثابت. تنفس بعمق. كرر 5 مرات.

تم علاج كل من صداع التوتر والصداع النصفي بشكل فعال في مركز العلاج بالتدليك بالو ألتو. يمكن أن يساعد التدليك في تخفيف آلام الصداع ، ويمكن أن يساعد أيضًا في منع حدوث الصداع. يمكن أن يساعد علاج نقطة الزناد والعلاج العصبي العضلي في تقليل الألم والإحالات إلى الرقبة والرأس. كما أن تهدئة الجهاز العصبي المجهد بشكل عام يمكن أن يجلب راحة قوية أيضًا.



علاج صداع الرأس من الأمام

صداع الرأس من الامام نادرا ما يتعلق بذلك الجزء من الدماغ، وأنه ليس شرطا في حد ذاته. عادة ما يشير الألم في مقدمة الرأس إلى نوع واحد من عدة أنواع من الصداع.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH |) ، سيعاني أكثر من 9 من كل 10 بالغين من الصداع في مرحلة ما خلال حياتهم. يعد الصداع من أكثر الأسباب شيوعًا لاستشارة الطبيب أو التغيب عن العمل أو المدرسة

الصداع الذي يسبب آلام الرأس الأمامية

من المحتمل أن يسبب كل نوع من أنواع الصداع الأربعة الموضحة أدناه ألمًا في مقدمة الرأس.

1. صداع التوتر او اجهاد العين او الجيوب الانفية

صداع التوتر هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا ، وسيصاب معظم الناس بصداع من وقت لآخر.

هذه الصداع لها الأعراض التالية:

وجع ممل ومستمر يمكن أن يشعر به الشخص في جميع أنحاء رأسه

ألم يبدأ غالبًا في الجبين أو الصدغين أو خلف العينين

حنان حول الرأس وفروة الرأس والوجه والرقبة والكتفين

إحساس بضيق أو ضغط يشبه شد حزام حول الرأس

يمكن أن تتراوح شدة صداع التوتر من خفيفة إلى شديدة.

صداع الجيوب الانفية ن أن تتسبب العدوى أو رد الفعل التحسسي في التهاب الجيوب الأنفية ، وهو ما يُعرف باسم التهاب الجيوب الأنفية .

يمكن أن يؤدي تورم الجيوب الأنفية إلى صداع أمامي وحنان حول الجبهة والخدين والعينين.

تشمل خصائص هذه الأنواع من الصداع ما يلي:

وجع نابض خفيف

الألم الذي يؤدي إلى تفاقم حركات الرأس

السيلان الانفي

أنف مسدود

حمى

وجع اسنان

غالبًا ما يُصاب الأشخاص بالتهاب الجيوب الأنفية بعد نزلات البرد أو الأنفلونزا ، وعادةً ما يتم حلها دون علاج.

ومع ذلك ، يمكن لأي شخص يتطلع إلى تخفيف الاحتقان المرتبط به استخدام محلول من الماء المالح لتنظيف أنفه أو استنشاق البخار من وعاء من الماء الساخن.

تعتمد أفضل طريقة للتحكم في التهاب الجيوب الأنفية على السبب:

البرد أو الأنفلونزا: يمكن لأي شخص استخدام مزيلات احتقان الأنف ومسكنات الألم ، مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

عدوى بكتيرية: قد يصف الطبيب مضادًا حيويًا .

الحساسية: قد يوصي الطبيب بمضادات الهيستامين.

علاج صداع الرأس من الأمام

هناك العديد من الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء أو تساعد في إدارة الألم والتوتر وتكون احدي علاج صداع الرأس من الأمام

الارتجاع البيولوجي

تقنيات استرخاء العضلات

تمارين التأمل والتنفس

تطبيق الحرارة

العلاج السلوكي المعرفي للتوتر

رسالة

تمارين الرقبة

علاج بدني

اليوجا

قد يكون من الجيد الاحتفاظ بمذكرات الصداع لتحديد المحفزات المحتملة.



مشروبات لعلاج الصداع

الصداع هو شكل شائع من الألم ويمكن أن يكون مصدر إزعاج عندما يعاني شخص ما. بدلاً من الوصول إلى مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، هناك مشروبات لعلاج الصداع

1- الماء

د يساعد شرب كمية كافية من الماء في منع الصداع أو تقليل شدته.

يمكن أن يكون الجفاف سببًا أساسيًا للعديد من الصداع البسيط. قد يغير أيضًا كيف يشعر الشخص أو يتصرف أو يفكر.

كدراسة في المجلة مضادات الأكسدةمصدر موثوق ملاحظات ، حتى الجفاف الطفيف قد يغير طريقة تفكير الناس وعملهم ، مما يجعلهم يشعرون بسوء ، مع أو بدون صداع.

قد يساعد الماء في جعل الشخص في هذه الحالة يشعر بالتحسن ، على الرغم من أن بعض الدراسات أكثر حذراً.

قراءة نقدية لدراسة واحدة نشرت في مجلة التقييم في الممارسة السريريةمصدر موثوق وأشار إلى أن شرب الماء لم يقلل من مدة الإصابة بالصداع ، ولكنه جعلهم يشعرون بتحسن بشكل شخصي.

قد يكون الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا بسيطًا مثل حمل زجاجة ماء وشربها طوال اليوم. قد يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل ، مثل الفواكه أو العصائر أو الشوربات ، إلى تحسين الترطيب أيضًا.

2- شاي الاعشاب

قد يكون شاي الأعشاب طريقة مفيدة لإضافة الماء إلى النظام الغذائي مع الاستمتاع أيضًا بفوائد المركبات الطبيعية الأخرى.

على سبيل المثال ، قد يساعد شاي الزنجبيل في علاج الصداع النصفي. واحددراسة 2013وجد أن مسحوق الزنجبيل له تأثيرات مشابهة للأدوية الشائعة لتقليل الصداع النصفي. قد يساعد تناول شاي بسيط من الماء الدافئ ومسحوق الزنجبيل في تخفيف الأعراض.

أنواع الشاي الأخرى التي يُحتمل أن تكون مهدئة تشمل الأعشاب مثل النعناع والبابونج والخزامى.

3- الكافيين

قد يساعد أحيانًا شرب مشروب يحتوي على مادة الكافيين ، مثل القهوة أو الشاي أو الصودا ، في تخفيف الصداع.

بعض مسكنات الألم المصممة للصداع تشمل الكافيين ، حيث قد يحسن المركب من فعاليتها.

، قد يساعد الكافيين في حد ذاته في تقليل أعراض صداع التوتر أو الصداع النصفي. يميل الكافيين إلى إرخاء الأوعية الدموية ، مما قد يدعم الدورة الدموية ويخفف التوتر.



علاج الصداع الشديد المفاجئ

قد يصاب البعض بصداع شديد مفاجئ ومؤلِم للغاية بمجرد أن يبدأ في الواقع ، كثيرًا ما يوصف بأنه أسوأ صداع في حياة المرء.

قد يكون صداع قصف الرعد علامة على حالة يمكن أن تهدد الحياة. قد يكون مرتبطًا بنوع من النزيف في دماغك. من المهم أن تسعى للحصول على رعاية طبية إذا كنت تعتقد أنك تعاني من واحدة. قد يكون له أيضًا سبب حميد لا يهدد الحياة ولكن لا يزال يتعين فحصه على الفور لمعرفة سبب ذلك وعلاج الصداع الشديد المفاجئ

مثل الخطوة الأولى في علاج الصداع الشديد المفاجئ هوتحديد السبب بعد التقييم البدني وجمع المعلومات حول الأعراض ، سيبدأ طبيبك عادةً بإجراء فحص بالأشعة المقطعية . غالبًا ما تكون فحوصات التصوير المقطعي المحوسب كافية لطبيبك لتحديد السبب. ومع ذلك ، إذا لم يقدم لهم سببًا واضحًا ، فسيتم إجراء اختبارات إضافية. تتضمن بعض هذه الاختبارات:

التصوير بالرنين المغناطيسي (مري). و MRI يمكن أن تساعد طبيبك لمعرفة هياكل الدماغ.

تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي (MRA). و MRA خرائط تدفق الدم في الدماغ باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

البزل القطني. و البزل القطني ، ويشار إلى الصنبور الشوكي، ويزيل عينة من الدم أو السائل من الحبل الشوكي والتي سوف يكون من الممكن اختبارها. هذا السائل هو نفسه ما يحيط بدماغك.

هناك العديد من الاحتمالات العلاجية بناءً على أسباب صداع قصف الرعد. تركز العلاجات على علاج سبب الصداع. قد تشمل العلاجات:

جراحة لإصلاح التمزق أو الانسداد

أدوية لضبط ضغط الدم

مسكنات الألم للسيطرة على نوبات صداع قصف الرعد المتكررة ، خاصة تلك التي لها محفز محدد

هذه ليست قائمة كاملة بخيارات العلاج لصداع قصف الرعد. سينصحك طبيبك بخيارات العلاج بناءً على السبب المحدد للصداع الذي تعاني منه.