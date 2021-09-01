جز الأسنان.. خمسة أسباب وراء الإصابة بالصداع عند الاستيقاظ

يشعر الكثير من الأشخاص بالإصابة بالصداع عند الاستيقاظ، يرجع ذلك لعدد من الأسباب، إليك خمسة من الأسباب الأكثر شيوعًا لاستيقاظك من الصداع.

الاستيقاظ بالشعور بالصداع ليس هو الطريقة التي تريد أن تبدأ بها يومك، إذا كانت تشعر بالصداع قبل النهوض من الفراش ،فهذا يدل على علامة سيئة ،مما يجعل من الصعب التركيز على أي شيء ، بل وإجبارك على التخلي عن خططك والعودة إلى الفراش.

إليك خمسة من الأسباب الأكثر شيوعًا للصداع في الصباح.



تقدر مؤسسة Migraine Trust أن البريطانيين يأخذون 25 مليون يوم إجازة في السنة بسبب الصداع هناك عدد قليل من الأسباب التي يمكن أن تجعلك تستيقظ من الصداع.

ضغط عصبي



إذا كان لديك أسبوع مرهق في العمل ، فإن الاستلقاء في عطلة نهاية الأسبوع لن يصلح الأمر بين عشية وضحاها.

قد تستيقظ برأس نابض في يوم إجازتك لأن عقلك يكافح للتكيف مع انخفاض هرمونات التوتر.

عندما تسترخي ، ينخفض ​​مستوى هرمونات التوتر ، هناك إطلاق سريع للناقلات العصبية - الرسل الكيميائي للدماغ - لإخبارك أن الوقت قد حان للاسترخاء.

ومع ذلك ، فإن هذه تسبب انقباض الأوعية الدموية ثم تمددها ، مما يسبب الصداع.

تقترح NHS مقاومة إغراء النوم في عطلة نهاية الأسبوع والاسترخاء قليلاً وفي كثير من الأحيان خلال الأسبوع حتى لا يتراكم التوتر.

جفاف



ما هي كمية الماء التي تشربها كل يوم؟

توصي NHS بتناول ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم.

إذا كنت تشرب أقل من ذلك ، فقد يسبب لك صداعًا مؤلمًا.

حاول زيادة كمية المياه التي تتناولها - فهناك الكثير من الفوائد الصحية لشرب المزيد من الماء ، بما في ذلك الجلد الأكثر صفاءً والحد من شهيتك للوجبات الخفيفة.

الجز على الأسنان



يمكن أن تكون هذه العادة الليلية السبب الشائع للاستيقاظ من الصداع.

يمكن أن يكون صرير الأسنان وصرير الأسنان نتيجة المعاناة من التوتر أو القلق.

معظم الناس لا يدركون حتى أنهم يفعلون ذلك ، لكن الكثير من الناس يطحنون أسنانهم ويضربون أفواههم طوال النهار والليل.

إذا كنت تعاني من آلام في الفك وكذلك من الصداع ، فمن المحتمل أنك تطحن أسنانك أثناء النوم.

تحدث إلى طبيب أسنانك حول الحصول على واقي للفم لحماية أسنانك أثناء نومك.

الإفراط فى تناول الكحول



ربما لا يكون السبب الأكثر غموضًا للصداع الصباحي ، فقد يعني الإفراط في تناول الكحول الاستيقاظ مع صداع مؤلم.

يمكن أن تساعد المسكنات والكثير من السوائل وحتى الشوارد الإضافية في علاج صداع الكحول.

لكن لا تنس أن الوقاية خير من العلاج - لذا حاول أن تراقب مشروباتك.

محفزات الغذاء

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي أو الصداع المنتظم ، فسيوصي الأطباء باستبعاد أي محفزات غذائية محتملة.

تُعرف بعض الأطعمة بمحفزات الصداع النصفي ، وتشمل:

جبنه

مشروبات غازية

الشوكولاته الداكنة

اللحوم والأسماك

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .