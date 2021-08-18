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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك.. أسرع 8 حيل للتخلص من الصداع

الصداع
الصداع

توجد علاجات سريعة يمكن أن تساعد على التخلص من الصداع، ستجدينها في خزانة مطبخك، جربيها بنفسك،  وفقا لموقع “هيلث لاين”.

 

1- الأطعمة الغنية بالماء 
 

 أحد الأسباب الرئيسية للصداع هو الجفاف. وفي كثير من الأحيان ، عندما يكون جسمك في حاجة إلى الماء وبمجرد أن تغذي جسمك بالعناصر الغذائية وتناول الأطعمة الغنية بالماء التي يحتاجها؛ يقل إحساسك بالصداع.

2- الخيار


يتكون الخيار من 97 بالمائة من الماء، وهو من الخضروات الأخرى التي يمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا ومحاربة  الصداع.

3- الكرز


 الكرز يحتوى  على مركبات تتحول إلى أكسيد النيتريك في الدم ، وهو غاز طبيعي قد يساعد في الحماية من صداع التوتر والصداع النصفي. 


4- الحبوب الكاملة 


وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن استهلاك كميات كافية من الريبوفلافين، يمكن أن يساعد في منع الصداع النصفي.

 

5- الفلفل الحار

 

إذا كان الصداع ناتجًا عن احتقان الجيوب الأنفية؛ فقد تساعد الأطعمة الحارة على تقليل الضغط وفتح المنافذ الهوائية، مما يساعد على تقليل الألم.

 

6- بذور اليقطين
 

المغنيسيوم الموجود بكثرة في بذور اليقطين قد يقي من آلام الرأس عن طريق إرخاء الأوعية الدموية.


7- دقيق الشوفان والأرز البني


في حين أن الإصابة بالصداع من وقت لآخر أمر طبيعي ، إلا أنه عندما لا تأكل ما يكفي من الكربوهيدرات، يمكن أن تنخفض مستويات السكر في الدم وتسبب الصداع.

 

8- حبوب السمسم



تعد بذور السمسم أحد أفضل الأطعمة التي تساعد في القضاء على الصداع النصفي، وتمتلئ البذور الصغيرة بفيتامين E، وهو عنصر غذائي يعمل على استقرار مستويات هرمون الأستروجين، ويمنع الصداع النصفي المرتبط بالدورة الشهرية.

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