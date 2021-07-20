لمدة 40 دقيقة .. أفضل تمرين رياضي بعد تناول اللحوم

النشاط البدني وممارسة الرياضة هو أفضل عادة يمكن ممارستها بعد تناول الأكلات الدسمة والدهنية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة لمرضى القلب والأوعية الدموية.

ينصح الخبراء وفقا لموقع “novosti”، بممارسة الرياضة لمدة 40 دقيقة بعد تناول الأكلات الدسمة وخاصة اللحوم.

ونصح الخبراء بممارسة بعض التمارين ومن أهمها، أن تقف بشكل مستقيم، ثم تفرد افرد رجليك عن بعضهما بمقدار عرض الوركين، عند الشهيق، ارفع ذراعيك إلى الجانب، وعند الزفير اعدهما إلى وضع البداية.

وتابع الخبراء، كرر التمرين في ثلاث مجموعات من 15 تكرارًا، ثم خذ استراحة لمدة 30 ثانية بين المجموعات وتمشى على مهل، وأثناء هذا التمرين ، تأكد من شد عضلات بطنك وتقويم ظهرك وشد عضلات حوضك، من المهم القيام بهذا التمرين بأوزان تتراوح من كيلوجرامين ونصف إلى ثلاثة كيلوجرامات ، لأن هذه هي الطريقة التي يتم بها تحقيق أفضل النتائج في تقوية عضلات حزام الكتف وشد عضلات البطن وتنسف الدهون.

فوائد ممارسة الرياضة :

1- تحمي من الإصابة بـ أمراض القلب.

2- تقوية الجهاز المناعي.

3- ضبط مستوى السكر في الدم.

4- الحماية من الإصابة بهشاشة العظام.

5- التخلص من الطاقة السلبية.

6- تحسين الذاكرة.

7- ضبط ضغط الدم.

8- التخلص من الاكتئاب والتوتر.

9- الحد من التهابات المفاصل.

10- تحسين صحة الرئة.