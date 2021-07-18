بين المسموح والممنوع .. لحم الماعز ومريض القلب

لحوم صحية لمرضى القلب في عيد الاضحى ،حقائق غذائية يجب أن تعرفها عن لحم الماعز، يعتقد معظم الناس أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يضر بصحة قلبك على المدى الطويل ،فما موقف لحم المعز لمريض القلب .

لحم الماعز لمرضى القلب



يقول عدد متزايد من الخبراء أن لحوم الماعز عددًا من الفوائد الغذائية. يحتوي لحم الماعز على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ، وإجمالي الدهون ، والدهون المشبعة ، والكوليسترول مقارنة باللحوم التقليدية ، ويحتوي على مستويات أعلى من الحديد عند مقارنته بحجم تقديم مماثل من لحم البقر ، ولحم الخنزير ، والضأن ، والدجاج نسبيًا ، يحتوي لحم الماعز أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم مع انخفاض مستويات الصوديوم. تقدم لحوم الماعز قيمة غذائية أكبر وفوائد صحية أكبر ، ولها عدد من الفوائد الصحية ، والتي تشمل ...

- عندما يتعلق الأمر بالدهون ، فإن لحم الماعز أخف من اللحوم الأخرى. كما أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير ، مما يعني أنه مثالي لأولئك الذين يحاولون الالتزام بنظام غذائي.

- بينما من المعروف أن اللحوم الحمراء غنية بالدهون المشبعة التي تزيد من مستويات الكوليسترول وتؤدي إلى أمراض القلب ، يقال إن لحوم الماعز تحتوي على مستويات منخفضة جدًا من الدهون المشبعة ولن تسبب أي ضرر لصحة قلبك. يقال إن انخفاض مستويات الدهون المشبعة في لحم الماعز يحسن مستويات الكوليسترول في الدم ويخفف الالتهاب.

- مع ارتفاع مستويات الكوليسترول في معظم المنازل ، من المهم مراقبة نظامك الغذائي يحتوي لحم الماعز على نسبة قليلة جدًا من الكوليسترول وبالتالي يمكن تناوله بانتظام.

- يحتوي لحم الماعز أيضًا على مستويات أعلى من الحديد مقارنة بالدجاج. الحديد عنصر غذائي مهم خاصة للنساء - من المعروف أن نقص احتياطيات الحديد يسبب فقر الدم.

- اللحوم مليئة أيضًا بالبروتينات - وهي مادة مغذية مهمة أخرى يحتاجها الجسم يوميًا.

- يحتوي لحم الماعز على فيتامين ب ، المعروف أنه يساعد على حرق الدهون بشكل فعال. لذا ، فإن القليل من اللحم مفيد لأولئك الذين يريدون إنقاص بعض الوزن.

- غني بفيتامين ب 12 المعروف بمساعدتك في الحصول على بشرة صحية.





الأكل الممنوع لمرضى القلب

القلب

كقاعدة عامة ، سترغب في تجنب السكر الزائد والملح والدهون غير الصحية. هذا صحيح بشكل خاص بعد التعرض لأزمة قلبية.

فيما يلي قائمة جزئية بالأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها:

الوجبات السريعه

طعام مقلي

طعام محاصر

الأطعمة المعلبة (الخضار والفاصوليا هي الاستثناءات ، طالما لا يوجد ملح مضاف)

حلويات

رقائق

وجبات مجمدة مصنعة

التوابل مثل المايونيز والكاتشب والصلصة المعبأة

اللحوم الحمراء (استمتع بكميات محدودة فقط)

كحول

زيوت نباتية مهدرجة (تحتوي على دهون متحولة)

اللحوم الباردة

بيتزا وبرغر وهوت دوج

لقلب معافي من الأمراض ، قلل من تناولك للدهون المشبعة وتجنب الدهون المتحولة (الموجودة في الزيوت المهدرجة) تمامًا.

يجب ألا تشكل الدهون المشبعة أكثر من 6 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول.

للتحكم في ضغط الدم ، يجب الحد من تناول الصوديوم اليومي إلى 1500 مجم أو أقل.

اسأل طبيبك عما إذا كانت المشروبات المحتوية على الكافيين ، مثل القهوة والشاي ، مناسبة لقلبك. استمتع بهذه المشروبات باعتدال دون إضافة الكريمة أو الحليب أو السكر.