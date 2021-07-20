جمال شعبان: لا تتناولوا اللحوم بكثرة.. ويكشف البديل لصحة القلب

ناشد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق بعدم الإسراف في تناول اللحوم الحمراء.

وأوضح عميد معهد أمراض القلب السابق، أن قليلًا من اللحوم الحمراء يحمي القلب، ويقلل حدوث السكري من النوع الثاني ووقاية من السرطان.

وتابع “تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يزيد من أمراض القلب والسكر من النوع الثاني والسرطان، وينصح بالبديل في اللحوم البيضاء في الطيور والسمك التي تقلل خطر الموت بسبب القلب”.

وأكد الدكتور جمال شعبان، أن تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة يؤدي إلى تدهور صحة الانسان.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم، ترتفع لديهم مخاطر الموت خلال عقد من الزمان.

وفي المقابل فإن تناول كميات كبيرة من اللحوم البيضاء أدى الى تقليل خطر الموت بشكل طفيف خلال نفس الفترة.

وشملت الدراسة التي قام بها باحثون في معهد السرطان القومي بالولايات المتحدة الامريكية 500 الف شخص.

ووجد الباحثون أن هؤلاء الذين تحتوي وجباتهم على اعلي كميات من اللحوم الحمراء او اللحوم المصنعة



يعانون من ارتفاع المخاطر الكلية للوفاة، خاصة خطر الموت بسبب السرطان وأمراض القلب مقارنة مع من يأكلون أقل.

وكان الأشخاص الذين صنفوا بأنهم يأكلون اعلى كمية من اللحوم يتناولون حوالي 160 جراما من اللحم يوميا، أما الأشخاص الذين يأكلون أقل فكانوا يتناولون 25 جراما يوميا.

وأضاف “على العكس فإن الاشخاص الذين يتناولون أكبر كميات من اللحوم البيضاء تقل لديهم مخاطر التعرض للموت بسبب السرطان أو أمراض القلب مقارنة بنظرائهم الذين يتناولون كميات أقل”.

وقال الباحثون إنه يمكن منع 11% من الوفيات بين الرجال و16% بين النساء إذا خفض الناس كميات اللحوم التي يتناولونها إلى القدر الذي تستهلكه المجموعة التي تتناول الكميات الأقل.