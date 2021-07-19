بنفس مزاق الجاهز.. تجهيز لحوم للشوي على الفحم

نحتاج بعض الخطوات لـ تجهيز لحوم للشوي في المنزل، حتى نحصل على لحم طري وناعم ذو مذاق شهي ومميز، كما نقوم بشرائه من الخارج، ومع عيد الأضحى تكثر الأضاحي ونجد اننا نبحث عن افضل طريقة لـ تجهيز لحوم الشوي في المنزل.



لذا سنقوم فيما يلي بتقديم طريقة تجهيز لحوم للشوي على الفحم في المنزل بطرق سهلة وغير مكلفة، وفقا لما نشر في موقع smokedbbqsource .

تجهيز لحوم للشوي

تجهيز لحوم للشوي



مقادير تجهيز لحوم للشوي في المنزل :

كيلو جرام من اللحم البقري المقطّع إلى مكعبات.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ست ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض.

نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو

ثلاثة فصوص ثوم مهروسة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.

حبتان من الطماطم المقطعة إلى مكعبات كبيرة

حبتان من البصل المقطعة إلى مكعبات كبيرة



طريقة تجهيز لحوم الشوي :

1- يوضع زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض في وعاء عميق، ومن ثم يضاف كلا من الأوريجانو، والملح، والفلفل الحلو، وامزجي المكونات مع بعضها البعض جيداً.

2- يوضع لحوم للشوي في وعاء التتبيل، ويغطى جيداً، ومن ثم ندخله إلى الثلاجة لمدة أربع ساعات.

3- يوضع اللحم في الأسياخ بعد الانتهاء من تتبيله، مع مكعبات البندورة والبصل، ومن ثم نبدأ في الشواء على الفحم.