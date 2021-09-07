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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أعراض في المعدة تدق ناقوس الخطر.. 12 دقيقة تعالج الضغط

ناقوس الخطر
ناقوس الخطر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
 

تكرار المعاناة من الانتفاخ يدق ناقوس الخطر لسرطان المبيض احترسي منه


يعتبر النظام الغذائي هو المسؤول الأول عن انتفاخ الأمعاء ولكن فى حالة استمرار المعاناة بهذا الانتفاخ احترسي يمكن أن يكون دليل على الاصابة بسرطان المبايض.
 

علامتان تدلان على التهاب المفاصل الروماتويدي
 

مصدر إزعاج للغالبية العظمى من المصابين به، ولكن في الحالات الأكثر خطورة يمكن أن يسبب اضطرابات شديدة في الحياة اليومية، لم يتم العثور على علاج لهذه الحالة حتى الآن، لذلك أصبح توصيف المراحل المبكرة من التهاب المفاصل من الاهتمامات البحثية الرئيسية، يمكن أن تظهر علامة منبهة واحدة في البداية على يديك.
 

في الأساس ، التهاب المفاصل، وفقًا للمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية، فإن المرض "حالة مدى الحياة يمكن أن تقلل بشدة من جودة الحياة". هناك أنواع مختلفة من التهاب المفاصل ، ينتج كل منها أعراضًا مختلفة، تصبح العظام أكثر خشونة ونحافة ، مما يؤدي إلى تغيرات في أنسجة المفصل. حالة واحدة ، تتميز بوجود نتوءات على مفاصل الأصابع ، يمكن أن تشير إلى الحالة.
 

12 دقيقة من التمارين تساعد في انخفاض ارتفاع ضغط الدم

 

توصي أدلة كثيرة بممارسة التمارين البدنية لتقليل ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه ،كما توصي الإرشادات الحالية بكل من تمارين المقاومة الهوائية والديناميكية لتقليل ارتفاع ضغط الدم ،ومع ذلك ، فقد ثبت أيضًا أن التمرين قصير الأمد منخفض الكثافة نسبيًا يقلل من ارتفاع ضغط الدم. 

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