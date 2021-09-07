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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامتان تدلان على التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

التهاب المفاصل مصدر إزعاج للغالبية العظمى من المصابين به، ولكن في الحالات الأكثر خطورة يمكن أن يسبب اضطرابات شديدة في الحياة اليومية، لم يتم العثور على علاج لهذه الحالة حتى الآن، لذلك أصبح توصيف المراحل المبكرة من التهاب المفاصل من الاهتمامات البحثية الرئيسية، يمكن أن تظهر علامة منبهة واحدة في البداية على يديك.
 

في الأساس ، التهاب المفاصل، وفقًا للمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية، فإن المرض "حالة مدى الحياة يمكن أن تقلل بشدة من جودة الحياة". هناك أنواع مختلفة من التهاب المفاصل ، ينتج كل منها أعراضًا مختلفة، تصبح العظام أكثر خشونة ونحافة ، مما يؤدي إلى تغيرات في أنسجة المفصل. حالة واحدة ، تتميز بوجود نتوءات على مفاصل الأصابع ، يمكن أن تشير إلى الحالة.

 

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أبرزها التهاب المفاصل.. ممارسة اليوجا تحميك من الإصابة بهذه الأمراض

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دراسة توضح.. علاج جديد يمكن أن يقضي على التهاب المفاصل

التهاب المفاصل الروماتويدي: اثنان من الأعراض التي قد تهدد الحياة
 

وجدت دراسة أن حالة مرتبطة بالتهاب المفاصل تسمى عُقد هربيدن يمكن أن تشير إلى أنك قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بمشاكل الركبة المرتبطة بالتهاب المفاصل.
 

تضمنت الدراسة - التي شملت 575 شخصًا - 395 شخصًا يعانون من عقد هربيدن ، وهي حالة تتميز بوجود كتل عظمية صلبة في مفاصل أصابعك.

بمجرد أن قام الباحثون بتشخيص المشاركين بعقد هربدان ، قاموا بإجراء فحوصات على ركبهم.

ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم عُقد في أصابعهم لديهم احتمالات أعلى لتلف الركبة المرتبط بالتهاب المفاصل والذي كان أسوأ في فحص المتابعة بعد 24 شهرًا.
 


يعاني أكثر من 18 بالمائة من المصابين بالتهاب المفاصل العظمي من اضطراب في ركبهم.

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد في عام 2017 أن الحالة يمكن تجنبها.
 

أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة ، دانيال ليبرمان ، أنه يمكن منع العديد من الحالات إذا تمكن الأطباء من تحديد سبب التغيير.

قال البروفيسور ليبرمان: "التهاب مفاصل الركبة ليس نتيجة ضرورية للشيخوخة.

يجب أن نفكر في ذلك على أنه مرض يمكن الوقاية منه جزئيًا.

"ألن يكون رائعًا أن يعيش الناس حتى سن 60 أو 70 أو 80 دون أن يصابوا بالتهاب مفاصل الركبة في المقام الأول؟

"في الوقت الحالي ، يركز مجتمعنا بالكاد على الوقاية ... لذلك نحن بحاجة إلى إعادة توجيه المزيد من الاهتمام نحو منع هذا المرض وغيره مما يسمى بأمراض الشيخوخة."

 

ستعاني مجموعة أخرى مصابة بالتهاب المفاصل من التهاب المفاصل الروماتويدي ، الذي يسبب ألماً موهنًا ويمكن أن يكون معوقًا.

تقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن هناك أكثر من 400 ألف شخص في المملكة المتحدة يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.

نوع فرعي آخر من المرض ، التهاب المفاصل الصدفي ، حاد ومسبب للإعاقة ، لكنه يظل نادرًا جدًا.


يبدأ التهاب المفاصل عادة بين سن 40 و 50 ، مع انتشار أعلى بين النساء منه لدى الرجال.

تحدث الحالة عندما ينقلب جهاز المناعة في الجسم على نفسه ، مما يتسبب في ألم شديد في مفاصل الجسم.
 

بينما في المراحل المبكرة ، تتميز الحالة بالانتفاخ ، ويمكن أن ينتشر هذا بسرعة من المفاصل إلى مفاصل أصابع القدم ، مما يهدد حركة المصابين بها.

لا توجد أدوية لوقف تقدم الحالة ، ولكن توجد علاجات لتخفيف الأعراض.

دعمت بعض الدراسات الاقتراح القائل بأن فيتامين (د) يمكن أن يؤخر ظهور الحالة بشكل فعال ، حيث دعا الباحثون إلى إضافة الفيتامين إلى الطعام في المملكة المتحدة على أساس أنه صحي للعظام والعضلات والأسنان.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.

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