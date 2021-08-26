دراسة توضح.. علاج جديد يمكن أن يقضي على التهاب المفاصل

نشرت دراسة حديثة لدى موقع نيتشر كومينيكيشن، تفيد بأستخدام تقنية جديدة لعلاج التهاب المفاصل، كما حدد باحثون من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، أن الحمض النووي الريبي يمكنه المساعدة في إبطاء تدهور الغضروف لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

كما يساعد هذا الحمض النووي على التوازن بين إنتاج الغضروف والضمور، كما يقول هيروشي أساهارا، كبير المؤلفين: أن الباحثين أصبحوا مهتمين بمعرفة الجينات المحددة التي تم الإفراط في التعبير عنها في فئران التجارب بسبب غياب التنظيم بوساطة (ميكرورنا 455)، كما أجرينا فحصًا جينيًا مفصلاً.

كما وجدنا أن الرسالة الجينية لبروتين يسمى العامل المحرض بنقص الأكسجة (HIF-2α) كانت من بين مشكلات غياب (ميكرورنا 455)، وبروتين ( HIF-2α ) الذي يسبب انهيار الغضروف، وعندما قام الفريق بحقن نسخ اصطناعية من (الميكرونا رنا – 455 ) في مفاصل ركبة الفئران، استعادت الكثير من عافيتها مما ساعد على علاج التهاب المفاصل.

ويوضح إيتو: أن النتائج التي توصلنا إليها لا تساعد فقط على فهم بيولوجيا التعامل مع الغضروف، ولكنها تظهر أيضًا أن (الميكرونا رنا – 455) يمكن تطويره إلى طريقة علاجية جديدة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.