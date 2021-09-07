سبع خطوات بسيطة لتقليل انتفاخ البطن

انتفاخ والتهاب المعدة ليس من غير المألوف. يعاني معظم الناس من شكل من أشكال الانتفاخ في مرحلة ما من حياتهم. يمكن أن تساعد التمارين الروتينية والتدليك والمكملات الغذائية في تقليل الانتفاخ بسرعة يمكن للتغييرات السريعة والسهلة في نمط الحياة أن تضع حداً لتكرارها.

بشكل عام ، يكون الانتفاخ ملحوظًا عندما تتراكم الغازات الزائدة في المعدة وتشتد. غالبًا ما يحدث بعد الأكل ولديه القدرة على إحداث الكثير من الانزعاج والألم الانتفاخ ليس مثل احتباس الماء ، على الرغم من أن التعبيرين غالبًا ما يستخدمان بالتبادل.



يمكن أن يحدث الانتفاخ أحيانًا بسبب حالات طبية مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) ، خاصة في المساء. لا يبدو أن انتفاخ القولون العصبي مرتبط بالرياح الزائدة. وبدلاً من ذلك ، يُعتقد أنه يرجع إلى الدفع غير المنتظم للمحتويات عبر الأمعاء.

في كثير من الأحيان ، لا يتم إلقاء اللوم على النظام الغذائي للشخص وبعض المكونات التي لا يتحملها بسبب الانتفاخ غير المريح.

تشمل العوامل الأخرى التي تسبب الانتفاخ أيضًا متلازمة ما قبل الحيض (PMS) والإمساك والجفاف.

مهما كان سبب الانتفاخ ، هناك خطوات سريعة وسهلة لمحاولة التغلب على الإزعاج الهضمي. شاركت جوانا داس ، خبيرة اللياقة البدنية في Curves ، أي تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تقلل من كمية الغازات في جسم شخص ما.



1. الحد من تناول الكحل

بعد تناول الكحول ، يمكن أن تترك بشكل عام عدم الراحة في صباح اليوم التالي. عندما تعاني أجسامنا من الجفاف ، فإنها تحتفظ بالمياه للتعويض. لذلك ، بعد ليلة من الشرب ، قد تشعر بالانتفاخ قليلاً لأن الكحول مادة التهابية تسبب تورمًا في الجسم. إذا كنت تشرب أكثر من الكمية الموصى بها ، أي أكثر من 14 وحدة من الكحول أسبوعيًا ، فقد تسبب تهيجًا في بطانة المعدة. التزم بالوحدة الموصى بها لعمرك وحافظ على رطوبتك بين المشروبات لطرد السموم وتخفيف مخلفاتك في اليوم التالي.

2. تقليل الملح وزيادة البهارات

يمكن للتوابل أن تلعب دورًا في تخفيف الانتفاخ الناتج عن عسر الهضم. يمكن أن يؤدي تقليل تناول الملح وزيادة استهلاك التوابل إلى إحداث فرق كبير. هذا لأنك تقلل الصوديوم الموجود في ملح الطعام ويسبب احتباسه. الفلفل الحار يخفف الغازات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط والتشنج. يمكنك إضافة التوابل إلى وجباتك أو إضافة رش إلى مشروب من اختيارك ، ويمكنك فعل الشيء نفسه مع الكركم أو إضافة ملعقة صغيرة إلى الشاي أو العصير.

3. ممارسة اليوجا اليومية

يمكن لجلسات اليوجا اليومية أن تحدث فرقًا في جهازك الهضمي. تعمل اليوجا عن طريق شد عضلات البطن وتشجيع الحركة عبر الأمعاء. ادمج جلسة في روتينك الصباحي وسترى انخفاضًا في الانتفاخ عند أقرانها بالنظام الغذائي الصحيح.



4. تجنب الخميرة

توجد الخميرة في الأطعمة مثل الخبز والفطائر والدقيق والبسكويت. يعد الشعور بالغازات بعد تناول الخبز أمرًا شائعًا ، ولكنه قد يعني أيضًا أن لديك حساسية تجاه الغلوتين أو مادة موجودة في القمح. حاول تجربة تناول أنواع مختلفة من الخبز مثل الخبز الخالي من القمح ، إذا وجدت أن معدتك لا تزال ملتهبة ، اتبع نظامًا غذائيًا خالٍ من الخميرة.



5. تجنب مضغ العلكة



قد يبدو مضغ العلكة بريئًا وهو حل سريع للتنفس المنعش ، لكنه يتسبب في ابتلاع هواء البطن المنتفخ. تحتوي العديد من العلكة أيضًا على مُحليات صناعية مثل السوربيتول والإكسيليتول وكحوليات السكر. نظرًا لأن كحول السكر لا يمتصه جسمك ، فقد يؤدي ذلك إلى الانتفاخ. كبديل ، اختر علكة عضوية ، فهي منخفضة السعرات الحرارية ولا تحتوي على مواد التحلية.

6. تناول وجبات إفطار غنية بالبروتين

يجب أن تبدأ يومك بتناول البروتين. سيقلل الإفطار الغني بالبروتين من الكساد في منتصف الصباح أو بعد الظهر . أنه سوف يقلل أيضا من فرصة لك الوصول لتناول وجبة خفيفة السكر لاصطحابي، هذه تحتوي على سخام حمل المكونات مثل الصوديوم الزائد.

7. تناول المشروبات من الكوب

على غرار تناول الطعام بسرعة كبيرة ، يمكن أن يتسبب في ابتلاع الهواء الزائد ، فإن احتساء المشروبات من خلال الشفاطة يمكن أن يفعل الشيء نفسه. سوف يجعلك تناول الهواء الزائد تشعر بالانتفاخ ،إذا كنت تشرب استهلاكك اليومي من الماء من خلال الشفاطة ، فقد يكون هذا هو السبب في احتفاظك بمياه إضافية في معدتك. تخلص من القشة واشرب ببطء من خلال الكوب أو الكوب.

يمكن للأنشطة البسيطة مثل المشي يمكن أن تجعل الأمعاء تتحرك بشكل أكثر انتظامًا ، والتي بدورها تساعد على إطلاق الغازات الزائدة من الجسم. إذا كان الإمساك سببًا للانتفاخ ، فإن تحريك الأمعاء أمر حيوي.

إضافة إلى هذه الخطوات السريعة والسهلة لتقليل الانتفاخ ، فإن الأعشاب الطبية مثل المرارة كانت أيضًا مفتاحًا لتقليل الانتفاخ ، وفقًا لتشارلز باسلر ، مؤسس شركة Pure Change.

النباتات مثل هذه ، التي تم حفظها ، تنشط المستقبلات الموجودة على اللسان والتي تشير إلى إنتاج المزيد من العصارات الهضمية في الأمعاء.

يوضح باسلر: "سيساعد هذا في تقليل الالتهابات المعوية وإنتاج الغاز المرتبط باستهلاك الأطعمة الضارة".

بعض المشروبات الطبية الأخرى التي قد تساعد في الهضم تشمل الهندباء وجذر الجنطيانا والأرقطيون والحوض الأصفر وأنجليكا.

تبر مدرات البول الطبيعية أيضًا طريقة رائعة للمساعدة في سحب الماء من الجسم ، إلى جانب مساعدة جهاز الهضم.



الأطعمة مثل الكرفس والشمر والهليون والفواكه القائمة على الحمضيات هي مدرات بول طبيعية تقول إيمي شابيرو ، أخصائية التغذية المسجلة ومؤسس Real Nutrition ، إنه يجب على المرء التفكير في دمجها في نظامهم الغذائي للمساعدة في تقليل الانتفاخ.

يوضح شابيرو: "يحتوي الشمر على أنيثول وفينشون وإستراغول وهي مضادات للتشنج وتساعد على تقليل الانزعاج في الجهاز الهضمي."

بينما الهليون (الموجود في الهليون) ، "هو حمض أميني يعمل كمدر للبول ويساعد على تقليل احتباس الماء. كما أنه يحتوي على الألياف التي تعمل كمواد حيوية وتعزز صحة الجهاز الهضمي ".