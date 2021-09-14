عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معيدة بكلية الفنون التطبيقية تبتكر لعبة تروج للمتحف المصري الكبير

صدى البلد

أرادت أن تنفرد فصممت لعبة تتناسب مع أغلبية الفئات العمرية،هدفها الترويج للأثار الفرعونية،واستوحت فكرتها من الفيلم الأجنبي "Night at the Museum"،لتضع لمستها وتروج للمتحف المصري الكبير.

 

إسراء إبراهيم،مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها،حصلت علي الإمتياز في شهادة الماجستير بسبب لعبة"Lost in the Museum"،والتي كانت بمثابة المشروع التطبيقي لرسالتها في الماجستير،وتتحدث عن كيفية إستخدام الألعاب الإليكترونية كوسيلة إعلانية،وذلك بإشراف كلاً من أ.د/تامر عبداللطيف و أ.د/سمر هاني أبو دنيا،علي مشروعها.

 

وقالت إبراهيم،إنها أرادت أن تستخدم هذه اللعبة المبسطة في توصيل رسالة كبيرة،كما أنها صممت اللعبة بأكثر من ٥ لغات،وبدأت برسم"الإسكتش"الخاص بمجسمات اللعبة،وكانت كل الرسومات والأفكار من مستوحاه المتحف المصري لتكون اللعبة واقعية وفي نفس الوقت مسلية،كما اخترعت لها قصة جذابة لتشجع اللاعب علي الاستمرار للحصول علي الجوهرة أو الكنز المنتظر في النهاية.


لم تتوقع إبراهيم رد فعل أصدقائها وأهلها وأيضا المشرفين على مشروعها،وكانت مفاجأه ساره لها.

وتطمح دكتورة المستقبل،بإنتشار لعبتها،وتوصيلها للمسؤولين عن الترويج للمتحف المصري الكبير،لتساهم بطريقتها البسيطة في الترويج لهذا الحدث الضخم قبل إفتتاحه.

افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

نتائج دوري أبطال أوروبا.. 3 مباريات تنتهي بالتعادل

رئيس القومية للأنفاق : 750 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالهيئة

تتويج السعودي صالح السيف بلقب رالي إيطاليا لفئة T4

القصة تعود للمصريين القدماء.. سر إطلاق أم الدنيا وأرض الكنانة على مصر

هذا ما قدمته مصر لخفض معدل الفقر منذ 21 عاما| تقرير

الخطيب: لاعبو الأهلي رجالة.. والشكر لـ صالح سليم وحسن حمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صورته مع موسيماني.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ شيكابالا.. تفاصيل

الخطيب يهدي عبد الحفيظ وموسيماني والشناوي «عُملة الأهلي»

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

دولة عربية تبدأ خفض رواتب بعض العاملين بنسب تصل لـ50%

إطلاق iphone 13 رسمياً .. اعرف سعره و مواصفاته | صور

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

القصة الكاملة لحقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات لترطيب البشرة الجافة .. مكونات طبيعية ورخيصة

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

فيديو

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

فيديوجراف.. تفاصيل لقاء السيسي مع عقيلة صالح وخليفة حفتر

22 قرارا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد2021 - 2022.. فيديوجراف

فيديوجراف.. محفظ قرآن يغتصب طفلة بالدقهلية.. قيدها وكتم أنفاسها

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ