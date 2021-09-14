معيدة بكلية الفنون التطبيقية تبتكر لعبة تروج للمتحف المصري الكبير

أرادت أن تنفرد فصممت لعبة تتناسب مع أغلبية الفئات العمرية،هدفها الترويج للأثار الفرعونية،واستوحت فكرتها من الفيلم الأجنبي "Night at the Museum"،لتضع لمستها وتروج للمتحف المصري الكبير.

إسراء إبراهيم،مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها،حصلت علي الإمتياز في شهادة الماجستير بسبب لعبة"Lost in the Museum"،والتي كانت بمثابة المشروع التطبيقي لرسالتها في الماجستير،وتتحدث عن كيفية إستخدام الألعاب الإليكترونية كوسيلة إعلانية،وذلك بإشراف كلاً من أ.د/تامر عبداللطيف و أ.د/سمر هاني أبو دنيا،علي مشروعها.

وقالت إبراهيم،إنها أرادت أن تستخدم هذه اللعبة المبسطة في توصيل رسالة كبيرة،كما أنها صممت اللعبة بأكثر من ٥ لغات،وبدأت برسم"الإسكتش"الخاص بمجسمات اللعبة،وكانت كل الرسومات والأفكار من مستوحاه المتحف المصري لتكون اللعبة واقعية وفي نفس الوقت مسلية،كما اخترعت لها قصة جذابة لتشجع اللاعب علي الاستمرار للحصول علي الجوهرة أو الكنز المنتظر في النهاية.



لم تتوقع إبراهيم رد فعل أصدقائها وأهلها وأيضا المشرفين على مشروعها،وكانت مفاجأه ساره لها.

وتطمح دكتورة المستقبل،بإنتشار لعبتها،وتوصيلها للمسؤولين عن الترويج للمتحف المصري الكبير،لتساهم بطريقتها البسيطة في الترويج لهذا الحدث الضخم قبل إفتتاحه.