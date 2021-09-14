عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنسق المقيم للأمم المتحدة : زيادة تمثيل المرأة وتمكينها إقتصاديا تجربة مصرية تستحق الإشادة

المنسق المقيم للأمم
المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر

قالت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، “إنه بالنيابة عن فريق الأمم المتحدة فى مصر أود أن أهنىء كلا من الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إطلاق  الإصدار الـ 12 من تقرير التنمية البشرية الوطني بمصر”.

وأضافت الينا بانوفا خلال فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر بحضور السيسي ، ان تقرير التنمية البشرية لمصر له دور محوري فى تشكيل حوارات السياسات فى مصر، حيث أنه يعد تقريرا جوهريا وإستثنائيا.

وتابعت أن التقرير يمثل جهدا فى تصوير رحلة التنمية بمصر بالعقد الماضي، لافتة إلى أنه يغطي رحلة طويلة من التحول السياسي والإقتصادي والإجتماعي فى مصر، والذى أنعكس بدوره على تحقيق أجندة التنمية البشرية على مدار سنوات العشر الماضية.

وأشارت إلى أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير لزيادة تمثيل المرأة تستحق الإشادة والتقدير من أجل تمكينها إقتصاديا.

فريق الأمم المتحدة الحكومة المصرية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

ترشيحاتنا

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

هل الزواج رزق أم قسمة ونصيب ؟.. عمرو الورداني يوضح

سوريا.. الطيران الأمريكي ينفذ إنزالا جويا على الحسكة ويختطف مدنيين

المالية : 8 مليارات بموازنة العام المالى الحالى لمساندة الصادرات

المنسق المقيم للأمم المتحدة : زيادة تمثيل المرأة وتمكينها إقتصاديا تجربة مصرية تستحق الإشادة

"التنمية البشرية في مصر عام 2021".. الأمم المتحدة تعرض فيلما تسجيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

على طريقة البدري .. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الشهامة" على يد سائق بالمنوفية.. فيديو

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

إسرائيل تكشف تفاصيل العملية الكبيرة التي أوشكت على التنفيذ وأحبطها الشاباك

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ