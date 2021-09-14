المنسق المقيم للأمم المتحدة : زيادة تمثيل المرأة وتمكينها إقتصاديا تجربة مصرية تستحق الإشادة

قالت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، “إنه بالنيابة عن فريق الأمم المتحدة فى مصر أود أن أهنىء كلا من الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إطلاق الإصدار الـ 12 من تقرير التنمية البشرية الوطني بمصر”.

وأضافت الينا بانوفا خلال فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر بحضور السيسي ، ان تقرير التنمية البشرية لمصر له دور محوري فى تشكيل حوارات السياسات فى مصر، حيث أنه يعد تقريرا جوهريا وإستثنائيا.

وتابعت أن التقرير يمثل جهدا فى تصوير رحلة التنمية بمصر بالعقد الماضي، لافتة إلى أنه يغطي رحلة طويلة من التحول السياسي والإقتصادي والإجتماعي فى مصر، والذى أنعكس بدوره على تحقيق أجندة التنمية البشرية على مدار سنوات العشر الماضية.

وأشارت إلى أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير لزيادة تمثيل المرأة تستحق الإشادة والتقدير من أجل تمكينها إقتصاديا.